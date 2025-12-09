柔道女子・角田夏実、引退報道を否定「最終的な決断にはまだ至っておりません」「大変残念に感じております」
柔道女子48キロ級のパリ五輪金メダリストの角田夏実選手は12月9日、自身のInstagramを更新。引退報道を否定し、現在の心境をつづりました。
【角田夏実が報道を否定】
続けて「本来であれば、これまで応援してくださった皆さまに対して、私の言葉で直接お伝えする場を設け、最初の一言を自分の口からお届けする予定でしたが、報道が先行し、言葉になり切れていない想いが異なる形で拡散してしまったことを大変残念に感じております」と、心境を吐露しました。
(文:多町野 望)
【角田夏実が報道を否定】
「想いが異なる形で拡散してしまった」角田選手は「いつも応援してくださっている皆さまへ。この度の報道により、皆さまを驚かせてしまったことお詫び申し上げます」と謝罪。「会社や監督と何度も相談を重ねており、最終的な決断にはまだ至っておりません」と明かしています。
「私自身の言葉でしっかりとご説明させていただきます」また「これまで積み重ねてきた競技人生、支えてくださった多くの方々への感謝、そしてこれからの人生をどのように歩んでいくのか。そうした一つひとつに向き合いながら、正式に決断ができました際には、改めて公式の場で、私自身の言葉でしっかりとご説明させていただきます」ともつづった角田選手。今後の本人の言葉を待ちたいですね。
(文:多町野 望)