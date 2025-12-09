好き＆飲んでみたい「青森県の地酒」ランキング！ 2位「どぶろっく」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
心がほっとほどけるような一杯を探している人も、まだ知らない“運命の地酒”に出会いたい人も必見です。各地に息づく職人の技と個性が詰まった地酒の魅力を、ここから一緒にたどってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、好き＆飲んでみたい地酒に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆飲んでみたい「青森県の地酒」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
回答者からは「東北らしい濁り酒でクリーミーで酸味も心地よく好き」（40代男性／岩手県）、「米の栄養や旨味が豊富でとろりとして甘さがある地酒が飲んでみたいです」（30代女性／愛知県）、「どのような味のお酒か気になるから」（20代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「王道でありながら、日本酒を飲み慣れていない人から、日本酒好きの人まで幅広くおいしいと言われる酒のため」（20代女性／北海道）、「手に入れるのが難しいお酒。見かけたら飲んでいます。雑味がなくてすっと飲める香りも良くておいしいお酒だと思います」（50代女性／栃木県 ）、「青森県産の米と清冽な水を使用しており、土地の風土や伝統を感じられる点が魅力」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：どぶろっく／48票青森県の酒蔵が手掛ける銘柄で、そのネーミングが、ユニークで話題性があることから、高い「飲んでみたい」という支持を集めました。従来の日本酒のイメージとは異なる、個性的な酒として興味を持たれたと考えられます。
1位：田酒（でんしゅ）／81票青森県青森市の酒蔵の銘柄で、米のうまみを生かし、華やかな香りとキレのよい味わいが特徴です。その名の通り「田んぼからできる酒」として、地元産の米に徹底的にこだわった酒造りが評価され、全国的な知名度も非常に高く、圧倒的な支持を集めました。
