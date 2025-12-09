【セリア】冷蔵庫の“プリントヒラヒラ”解消！「マグネットフレームシート」でプチストレスとおさらば
それを解決してくれる便利グッズが100円ショップのSeria（以下、セリア）にありました。その名も「マグネットフレームシート」。今回はその便利さをご紹介します。
セリア「マグネットフレームシート」とは？
セリアの「マグネットフレームシート」は1枚税込110円。A4サイズのフレームで背面がマグネットシートになっているので、スチール面に貼り付けることが可能です。
▼「マグネットフレームシート」の使い方
マグネットフレームシートは、ベースとなるシートとカバーとなるシートの2つのパーツでできています。カバーとなるシートは周囲がマグネットになっているので、ベースとなるシートにピタッと貼り付いてくれます。
掲示したいプリントをマグネットフレームシートに入れて貼り付けるだけ。入れ替えるのも簡単です。
“プリントのヒラヒラ”を解消してくれる「マグネットフレームシート」
冷蔵庫の扉にプリントを貼っていると、時間とともにプリントが曲がったり、冷蔵庫の扉を開け閉めする度にヒラヒラしたりして、プチストレスとなっているご家庭も多いのではないでしょうか。
これが、マグネットフレームシートを使うとピタッと貼り付けることができるのです。浮くこともなく、プリントを冷蔵庫の扉に貼っていても整然とした状態を保つことができます。
プリントの貼り付け以外にも便利な「マグネットフレームシート」
実は、筆者がプリントの貼り付け以上に便利だと感じたのが、付箋を利用してマグネットフレームシートで冷凍室の在庫管理をし始めたときです。
冷蔵室よりも食品の保存期間が長い冷凍室。扉を開ける時間は節電のためにも最短にしたく、どこに何があるか目標を定めてから扉を開けます。そのためにも、冷凍室内のマップが必要。また、家族の誰が見ても分かるようにしておくことも重要です。
今までは小さめのホワイトボードを使っていたのですが、残量が減ってきて位置を変えたときなど、全てを消してまた書いてというのが手間でした。マグネットフレームシートと付箋で管理するようにしたところ、付箋を冷凍室の中の状態に合わせて簡単に動かすことが可能に。当然ながら、付箋がヒラヒラすることもありません。
まだまだ使い道がある「マグネットフレームシート」。気になる人はぜひセリアでチェックしてみてくださいね。
▼商品情報
・商品名：マグネットフレームシート
・価格：税込110円
・JANコード：4947879010036
・サイズ：約32×23.4cm
(文:矢野 きくの)