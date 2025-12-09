職場で配りたい「秋田県のお土産」ランキング！ 「金萬」「三松堂のあんドーナツ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「秋田県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：金萬（金萬）／37票カステラ風の生地で白餡を包んだ秋田市の銘菓「金萬」が2位にランクイン。個包装で分けやすく、老若男女に愛される素朴な甘さが、職場での配布に適していると評価されました。
回答者からは「秋田を代表するものだと思います。和菓子なので男性、女性、渡す年齢など気にせず渡せるのが良いと思います」（30代男性／島根県）、「秋田土産の代表格で柔らかい甘さが万人受けしやすい。小分けで配りやすく手軽に渡せる」（30代女性／東京都）、「見た目が丸くてかわいく、1つでもボリュームがありそうで個包装で配りやすいから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
同率2位：三松堂のあんドーナツ（三松堂）／37票秋田県内に店舗を持つ「三松堂のあんドーナツ」が同率2位となりました。個包装で、ボリューム感と甘さが満足感を与え、疲れた職場のメンバーに喜ばれるという点が支持を集めました。
回答者からは「個包装されているのと、あんこが上品さと美味しさがあり配りやすいと思ったので選びました」（30代女性／愛知県）、「自家製のあんこがとてもおいしくて、ドーナツとの相性もバッチリだから」（40代女性／愛媛県）、「ちょっとお茶休憩でつまむのに、丁度いい大きさと甘さで良いと思う」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
1位：いぶりがっこ（雄勝野きむらや）／40票秋田県の特産品である燻製大根の漬物「いぶりがっこ」が1位となりました。甘いものが多いお土産の中で、珍しいご飯のお供やおつまみになるというユニークさ、そして秋田を代表する食べ物という点が支持を集めました。その話題性も、職場で配るお土産として評価されたと考えられます。
回答者からは「いぶりがっこは秋田の名物として有名だから」（30代女性／東京都）、「ネーミングセンスが面白くて買ってしまう。いぶりがっこは好きだから職場の人にも食べてもらいたい」（20代女性／愛知県）、「日持ちしそうな品物だと思ったから」（30代男性／広島県）といった声が集まりました。
