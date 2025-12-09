Galaxy S26「マグネット充電対応」ほぼ確定、ケーブル不要の充電器など順次発売へ
iPhoneで人気の「MagSafe」と同等の機能が、Galaxyでも使えるようになりそうです。詳細は以下から。
ワイヤレス充電規格の策定などを行っている「Wireless Power Consortium」のデータベースによると、Samsungがマグネット内蔵のワイヤレス充電器を発売するそうです。
こちらが確認された「Magnet Wireless Battery Pack」。25W充電に対応する最新規格「Qi 2.1.0」対応とされていますが、出力は15Wにとどまっています。
確度の高い事前情報を数多く提供しているIce Universe氏により、マグネット充電用と思われるリングを搭載した「Galaxy S26」のレンダリング画像が公開されていましたが、『Galaxy S26はマグネット充電対応』であることがほぼ確実になったと言えそうです。
手の届きやすいところに置くだけで簡単に充電できるマグネット式充電に対応することで使い勝手が増すGalaxy S26ですが、バッテリー容量は4300mAhと2026年のスマホにしてはかなり小さめになる見込みのため、そろそろその辺りも大幅なテコ入れを期待したいところです。