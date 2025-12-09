¡Ö¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯±Ê°æÃÒ¹ÀËÜÉôÄ¹¡¢¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È18ºÐ¤Î¾ÍèÀ¤Ë´üÂÔ¡¡Í··â¼éÈ÷¤ò¹âÉ¾²Á¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï9Æü¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥â¥ì¥ÎÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö174¡×¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Ç¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£º£²Æ¡¢²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U¡½18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤È¤·¤Æ8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í··â¼éÈ÷¤Ç°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤òÁË»ß¤¹¤ë¹¥¼éÈ÷¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡ÖºÇÍ¥½¨¼éÈ÷¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Ä¶°ïºà¤À¡£ÂÇ·â¤Ç¤âÂÇÎ¨3³ä4Ê¬8ÎÒ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Âç²ñºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î9ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¡ÖÆÀÅÀ²¦¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±Ê°æÃÒ¹ÀÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼éÈ÷¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡£¼éÈ÷¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£NPB¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¿¤Ð¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£º£Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æº£1·³¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç½ÎÏ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¤½¤ì¤ò¤¦¤Á¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¿¤Ð¤»¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¾ÍèÀ¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£