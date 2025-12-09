知的障害のある人が入所する「石川県精育園」。施設は地震で被害を受け、3分の2の利用者がいまだに避難先で過ごしています。現状を取材しました。



穴水町にある石川県精育園。



石川県精育園・畑中 真希 さん：

「こちらがお風呂場に通じる道なんですけど、分断されているような状態」



さらに…



石川県精育園・畑中 真希 さん：

「作業室の手前で亀裂が入っているような状態です」



数メートルにわたる亀裂が、そのままになっています。

知的障害のある約120人が入所していたこちらの施設。



能登半島地震で建物が被災し利用者は、加賀市や県外の施設などに避難しました。



ことしの春、比較的、被害の少なかったスペースを応急復旧し、施設は再開しました。



石川県精育園・畑中 真希 さん：

「利用者の方、手先が器用な方が多くて、こちらの方に来ると自分のしたいことに集中できるので、すごく静かに活動されています」



恒例の行事も少しずつ再開しています。



石川県精育園・畑中 真希 さん：

「私たちも案を出して、以前と同じ活動ができるように考えて、皆さん、行事とかおいしいもの食べたいっていうのをすごく楽しみにされているので」



しかし、今の環境で受け入れできる人数は、以前の3分の1ほど。

アンケートでは、9割の利用者が精育園に戻りたいと希望しているといいますが、叶わないのが現状です。



石川県精育園・畑中 真希 さん：

「長年過ごした環境ということもあるでしょうし、忘れとるんじゃないかとか、早く迎えに来てっていう電話があることもあります」



慣れ親しんだ環境で、顔なじみの人たちと過ごす日常が戻る日は、いつになるのか。



石川県は年度内をめどに、建て替え移転に向けた方針を取りまとめる予定です。