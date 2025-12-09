今年生まれた赤ちゃん「名前ランキング」男の子１位は“漢字１文字”女の子１位＆６位に「葵」の文字
育児支援サイトを運営する株式会社ベビーカレンダー（本社＝東京・渋谷区）は９日、今年の「赤ちゃんの名前ランキング」を発表した。２０２５年に生まれた赤ちゃん８万５９４９人を対象に、名前に関する調査を実施。結果は以下の通り（丸カッコ内は主な読み）。
【男の子】
▼１位「碧」（あお、あおい）１８８件＝昨年２位
▼２位「陽翔」（はると、ひなと）１８３件＝昨年４位
▼２位「湊」（みなと、そう）１８３件＝昨年５位
▼４位「蓮」（れん）１７７件＝昨年１位
▼５位「結翔」（ゆいと、ゆうと）１７０件＝昨年４位
▼６位「蒼空」（そら、あお）１６８件＝昨年６位
▼７位「朝陽」（あさひ）１６４件＝昨年７位
▼８位「陽向」（ひなた、ひゅうが）１５７件＝昨年１１位
▼９位「凪」（なぎ、なぎさ）１５５件＝昨年３位
▼１０位「颯真」（そうま、ふうま）１４７件＝昨年１０位
【女の子】
▼１位「陽葵」（ひまり、ひなた）２３９件＝昨年２位
▼２位「翠」（すい、みどり）２０３件＝昨年３位
▼３位「凛」（りん）１８３件＝昨年１位
▼４位「結月」（ゆづき、ゆつき）１５１件＝昨年１０位
▼５位「琴葉」（ことは）１４４件＝昨年１２位
▼６位「芽依」（めい）１４１件＝昨年６位
▼６位「葵」（あおい、あお）１４１件＝昨年５位
▼８位「結愛」（ゆあ、ゆめ）１４０件＝８位
▼９位「心陽」（こはる、ここは）１３８件＝昨年１８位
▼１０位「茉白」（ましろ）１３６件＝昨年２６位