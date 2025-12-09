赤ちゃんの名前ランキングのイメージ

写真拡大

　育児支援サイトを運営する株式会社ベビーカレンダー（本社＝東京・渋谷区）は９日、今年の「赤ちゃんの名前ランキング」を発表した。２０２５年に生まれた赤ちゃん８万５９４９人を対象に、名前に関する調査を実施。結果は以下の通り（丸カッコ内は主な読み）。

【男の子】

▼１位「碧」（あお、あおい）１８８件＝昨年２位

▼２位「陽翔」（はると、ひなと）１８３件＝昨年４位

▼２位「湊」（みなと、そう）１８３件＝昨年５位

▼４位「蓮」（れん）１７７件＝昨年１位

▼５位「結翔」（ゆいと、ゆうと）１７０件＝昨年４位

▼６位「蒼空」（そら、あお）１６８件＝昨年６位

▼７位「朝陽」（あさひ）１６４件＝昨年７位

▼８位「陽向」（ひなた、ひゅうが）１５７件＝昨年１１位

▼９位「凪」（なぎ、なぎさ）１５５件＝昨年３位

▼１０位「颯真」（そうま、ふうま）１４７件＝昨年１０位

【女の子】

▼１位「陽葵」（ひまり、ひなた）２３９件＝昨年２位

▼２位「翠」（すい、みどり）２０３件＝昨年３位

▼３位「凛」（りん）１８３件＝昨年１位

▼４位「結月」（ゆづき、ゆつき）１５１件＝昨年１０位

▼５位「琴葉」（ことは）１４４件＝昨年１２位

▼６位「芽依」（めい）１４１件＝昨年６位

▼６位「葵」（あおい、あお）１４１件＝昨年５位

▼８位「結愛」（ゆあ、ゆめ）１４０件＝８位

▼９位「心陽」（こはる、ここは）１３８件＝昨年１８位

▼１０位「茉白」（ましろ）１３６件＝昨年２６位