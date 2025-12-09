今夜から、岐阜県山間部で、あさって（木）から12日（金）にかけて、再び岐阜県山間部や長野県･北陸地方などで降雪が予想されています。

ネクスコ中日本は、降雪が予想されている以下の高速道路区間で「冬用タイヤ」の装着、「タイヤチェーン」の携行などを呼び掛けています。

【北陸道】木之本IC～朝日IC 11日（木）夜間～12日（金）日中

【長野道】岡谷JCT～安曇野IC 11日（木）夜間

【中央道】岡谷JCT～伊北IC 11日（木）夜間

【中央道】須玉IC～岡谷JCT 11日（木）夜間

【舞鶴若狭道】若狭美浜IC～敦賀JCT 11日（木）夜間～12日（金）日中

【東海北陸道】白鳥IC～荘川IC 11日（木）夜間～12日（金）日中

【東海北陸道】荘川IC～白川郷IC 9日（火）夜間・11日（木）夜間～12日（金）夜

【東海北陸道】白川郷IC～福光IC 9日（火）夜間～10日（水）日中・11日（木）夜間～12日（金）日中

【東海北陸道】福光IC～小矢部砺波JCT 11日（木）夜間～12日（金）日中

【安房峠道路】全線 11日（木）日中～12日（金）日中

【中央道富士吉田線】大月JCT～富士吉田IC 12日（金）日中

【東富士五湖道路】全線 9日（火）・夜間 11日（木）夜間～12日（金）日中