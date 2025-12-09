

トイザらス岡山店 岡山・北区岡南町

クリスマス商戦がスタートしています。物価高騰の波を受け少しでも安価で販売しようという取り組みがあります。

各地でイルミネーションが行われクリスマスムードが高まる中、クリスマス商戦が始まっています。

（トイザらス岡山店／村松晴光 店長）

「12月に入ったあたりから混雑してきていますね」

岡山市のトイザらス岡山店では、午前中から多くの人がプレゼントを買いに訪れていました。

（3人の子どもの親）

「知育玩具を選んでみました。組み立てるのが好きなんで長男が」

2025年の人気の商品は？

（トイザらス岡山店／村松晴光 店長）

「室内で親子で一緒に遊べる体験型のおもちゃが人気」

おうちで楽しめるクレーンゲーム。キャラクターものも人気です。

ほかにも電子ドラムとキーボードの楽器を楽しめるものや、組み立てるとおままごとを楽しめる木製キッチンも良く売れています。

お客さんに2025年の予算について聞いてみると……

（2人の子どもの親）

「上がってる感じはありますね。子どものために自分が喜んでもらいたいんで」

（3人の子どもの親）

「やっぱり高いなと思いますね。ほしいって言ったものはなるべくかなえてあげようかなと思います」

プレゼントの予算アップ

（松木梨菜リポート）

「実際にクリスマスプレゼントの予算がアップしたというデータもあります」

おもちゃメーカー、バンダイが3～12歳の子どもがいる親600人を対象に2025年10月に行った調査によりますと、2025年のプレゼントの予算は8378円で前の年より240円アップ。2年連続で上昇しています。

また予算を2024年より増やしたと答えた人は約2割。その理由として「子どものリクエスト商品が2024年よりも高い」や「物価高の影響」をあげています。

トイザらスでは物価高騰対策として、公式アプリをダウンロードした人に500円のクーポン券を発行しています。

イチゴ高騰でケーキも価格上昇

岡山市北区のケーキ店「パティスリーエール」では数量限定のクリスマスケーキの予約販売をスタート。

この10年で卵やバターなどの原材料は約2倍から3倍に。2025年はイチゴの価格も高騰しているため価格を2024年より100円～200円アップ、それでも利益はほとんど残らないそうです。

（パティスリーエール／是友竜一 オーナー）

「上げすぎるとお客さん来てくれないかなと思ったりとか。例年より少しは上げさせてもらうんですけど、高いお金出してよかったなっていうぐらい喜んでもらえたら」