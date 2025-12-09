円買いに反応、植田日銀総裁の英ＦＴインタビューで＝ロンドン為替



ロンドン序盤の円安の動きは一服。植田日銀総裁の英ＦＴとのインタビュー内容が伝わるとともに円買い方向への動きに転じてきている。「インフレが持続可能になるまで緩和の水準調整を続ける」「労働市場のひっ迫が賃金上昇圧力を強めている」「食品インフレと為替が価格動向に与える影響を注視」としている。また、「為替レートが物価に与える影響を注視している」とも述べた。



全般にインフレ警戒を指摘、タカ派色の強い内容となっている。為替相場は円高の反応を広げており、ロンドン序盤の円安の動きを帳消しにしてきている。



ドル円は156.43レベルを高値に、156円ちょうど付近に反落。ユーロ円は182.15レベルを高値に181.70付近へ、ポンド円は208.71レベルを高値に208.30台へと反落している。植田日銀総裁発言をめぐって円相場が右往左往している。



USD/JPY 156.04 EUR/JPY 181.75 GBP/JPY 208.35

