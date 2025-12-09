12月8日夜の地震について高知大学の岡村客員教授に地震のメカニズムや注意ポイントを聞きました。



高知大学防災推進センターの岡村眞客員教授です。

昨夜発生した地震について南海トラフ地震に直接関係する可能性は無いと指摘します。



■岡村眞客員教授

「今回の地震は太平洋プレートとユーラシアプレートとのせめぎあいで起きた地震なので、南海トラフはフィリピン海プレートとユーラシアプレートの関係でプレートが全く違う。プレートを乗り越えて地震活動が波及することは全くない」





一方で、今回の地震がトリガーとなり後発地震注意情報が発表されている地域では今後、より大きな地震が起きる可能性があると指摘します。■岡村眞客員教授「マグニチュードとしては7.5や7.6などいろんな値が世界的に出ているが、やはりそれでもそれが引き金になって他の所を動かしていく。いまそこが力をとってしまったので地震という形であるいは地殻変動と、そこに向かって新たなストレスがかかりつつある。だからここ1週間は非常に動きやすい余震活動も活発で起きやすい状況が続いているということは十分に注意しなければならない」同じように、いつ起きてもおかしくない南海トラフ地震に対し、私たちはどのような備えをすればいいのでしょうか？■岡村眞客員教授「大事なことは死者の10倍以上けが人が出る事はわかっているので。ケガをすると何が起こるか？津波から逃げれない。ケガをすると、海岸近くの人は津波から逃れられない。1時間後には死が待っているということを真剣に考えてほしい」8日の地震は深夜の時間帯に起きました。私たちが実践できる防災対策とは？■岡村眞客員教授「寝室に何も置かないということが基本。寝室は1階ではなく2階にしてほしい。2階で亡くなる人は極めて少ないので。特に靴もそう。寝ているときは素足なので、地震の後は布団の上や畳の上、板の間にもガラスの破片や色んな破片がたくさん散らばっている。それで素足で逃げられる訳がない。靴がないと私たちはケガをしないで外に出ることはできない。靴は非常に重要な防災ツール」また岡村客員教授は県民に対して、改めてこう注意を呼びかけました。■岡村眞客員教授「熊本にしろ、今回の地震よりも何十倍も大きな揺れや、高さの津波になるわけなのでやはり自分で命を守るという準備をしてください。もうとっくに危険領域にきているので、今夜起こってもおかしくないという事は理解しておいてください」