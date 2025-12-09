テレビアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』ときめきスチルepisode1「読書のひととき」（C）ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会

　テレビアニメが2026年1月11日より放送される、シリーズ累計発行部数560万部突破（紙・電子含む）の小説『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』の描き下ろしイラスト、原作者・ぷにちゃん氏の書き下ろしSS、キャラクター録り下ろしボイスのスペシャル企画「ときめきスチルepisode1〜読書のひととき〜」が公開された。

【動画】きゅん！イラスト＆SS＆ボイスでもりだくさんのときめきスチル

　本作は、前世で大好きだった乙女ゲームの“悪役令嬢”に転生してしまった主人公・ティアラローズが、断罪されるはずが、続編のヒーローで隣国の王太子アクアスティードに求婚されてゲームにはない展開を迎える”溺愛系”悪役令嬢作品。

　テレビアニメは、毎週日曜午後11時からTOKYO MXほかにて放送・配信される。