『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』ときめきスチル公開 描き下ろしイラスト、原作者書き下ろしSS、録り下ろしボイス
テレビアニメが2026年1月11日より放送される、シリーズ累計発行部数560万部突破（紙・電子含む）の小説『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』の描き下ろしイラスト、原作者・ぷにちゃん氏の書き下ろしSS、キャラクター録り下ろしボイスのスペシャル企画「ときめきスチルepisode1〜読書のひととき〜」が公開された。
【動画】きゅん！イラスト＆SS＆ボイスでもりだくさんのときめきスチル
本作は、前世で大好きだった乙女ゲームの“悪役令嬢”に転生してしまった主人公・ティアラローズが、断罪されるはずが、続編のヒーローで隣国の王太子アクアスティードに求婚されてゲームにはない展開を迎える”溺愛系”悪役令嬢作品。
テレビアニメは、毎週日曜午後11時からTOKYO MXほかにて放送・配信される。
