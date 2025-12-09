ウルブス戦快勝のマンU、指揮官は傑出パフォのメイソン・マウントを称賛「驚きではない」
マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、8日のプレミアリーグ第15節でウォルバーハンプトンを下した一戦後、圧巻のプレーを披露したMFメイソン・マウントを強く称賛した。英『ESPN』が伝えている。
ユナイテッドは前半終了間際の失点で、MFブルーノ・フェルナンデスの先制点の価値を消された。しかし後半に入るとブライアン・ムベウモ、マウント、ブルーノが立て続けにゴールを奪取。前節ウエスト・ハム戦での取りこぼしを教訓に、迷いのない後半のパフォーマンスで勝ち点3をつかみ取った。
アモリム監督は「得点後に少し雑になり、相手に希望を与えてしまった」と反省を述べつつ、「後半はペースも質も高く、ウルブスが置かれている苦しい状況を理解してプレーした」と語り、チームの修正力を評価。中でもマン・オブ・ザ・マッチに輝いたマウントには「守備も攻撃もこなし、ボールタッチの質も非常に高いから、驚きではない」と賛辞を惜しまなかった。さらに「リチャ(リサンドロ・マルティネス)とは異なるタイプのリーダー。態度と行動で示し続ける選手だ」と、その人間性とプロ意識を称えている。
勝利でユナイテッドは6位に浮上した一方、ウォルバーハンプトンは開幕から15試合未勝利で勝ち点2のまま。ホームではファンの不満がピークに達し、開始15分まで空席で抗議するサポーターも多く、オーナーの復星集団(フォースン・グループ)やジェフ・シー会長への退陣コールが鳴り止まなかった。
ロブ・エドワーズ監督は「本当に難しい夜」と言葉を絞り出し、交代時にブーイングを受けたヨルゲン・ストランド・ラーセンの姿が象徴するように、選手にも怒りの矛先が向けられる厳しい状況を認めた。シー会長も「6か月勝てていない。不満は理解している」と語りつつ、「選手たちは努力しているが、明らかに自信と信念を失っている」と苦境を明かした。
