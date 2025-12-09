[12.9 ACLEリーグステージ第6節](Gスタ)

※19:00開始

主審:ムハンマド・ナサルディン

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 望月ヘンリー海輝

DF 19 中山雄太

MF 11 増山朝陽

MF 18 下田北斗

MF 26 林幸多郎

FW 8 仙頭啓矢

FW 20 西村拓真

FW 90 オ・セフン

控え

GK 13 守田達弥

GK 44 新井栄聡

DF 2 今井智基

DF 50 岡村大八

MF 16 前寛之

MF 23 白崎凌兵

MF 28 チャ・ジェフン

MF 46 樋口堅

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 7 相馬勇紀

FW 9 藤尾翔太

監督

黒田剛

[蔚山HD]

先発

GK 21 チョ・ヒョヌ

DF 4 ソ・ミョングァン

DF 13 カン・サンウ

DF 15 チョン・スンヒョン

DF 26 パク・ミンソ

DF 66 ミロシュ・トロヤク

MF 6 ダリヤン・ボヤニッチ

MF 7 コ・サンボム

FW 9 マルコン

FW 16 イ・ヒギュン

FW 18 ホ・ユル

控え

GK 31 リュ・ソンミン

DF 19 キム・ヨングォン

DF 2 チョ・ヒョンテク

DF 28 イ・ジェイク

DF 96 チェ・ソクヒュン

MF 10 イ・ドンギョン

MF 11 オム・ウォンサン

MF 14 イ・ジンヒョン

MF 17 グスタフ・ルドウィグソン

MF 27 イ・チョンヨン

MF 36 マティアス・ラカバ

MF 5 チョン・ウヨン

監督

ノ・サンレ