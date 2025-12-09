町田vs蔚山 スタメン発表
[12.9 ACLEリーグステージ第6節](Gスタ)
※19:00開始
主審:ムハンマド・ナサルディン
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 19 中山雄太
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 26 林幸多郎
FW 8 仙頭啓矢
FW 20 西村拓真
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 2 今井智基
DF 50 岡村大八
MF 16 前寛之
MF 23 白崎凌兵
MF 28 チャ・ジェフン
MF 46 樋口堅
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
監督
黒田剛
[蔚山HD]
先発
GK 21 チョ・ヒョヌ
DF 4 ソ・ミョングァン
DF 13 カン・サンウ
DF 15 チョン・スンヒョン
DF 26 パク・ミンソ
DF 66 ミロシュ・トロヤク
MF 6 ダリヤン・ボヤニッチ
MF 7 コ・サンボム
FW 9 マルコン
FW 16 イ・ヒギュン
FW 18 ホ・ユル
控え
GK 31 リュ・ソンミン
DF 19 キム・ヨングォン
DF 2 チョ・ヒョンテク
DF 28 イ・ジェイク
DF 96 チェ・ソクヒュン
MF 10 イ・ドンギョン
MF 11 オム・ウォンサン
MF 14 イ・ジンヒョン
MF 17 グスタフ・ルドウィグソン
MF 27 イ・チョンヨン
MF 36 マティアス・ラカバ
MF 5 チョン・ウヨン
監督
ノ・サンレ
