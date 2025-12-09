浦和がスコルジャ監督続投を発表「来シーズンに向けた改善については、まず…」
浦和レッズは9日、マチェイ・スコルジャ監督の来シーズン続投を発表した。
スコルジャ監督は2023シーズンに浦和を指揮し、一度退任していたが、24年夏から再び指揮官として復帰していた。今シーズンはJ1リーグを16勝11敗11分の7位で終えていた。
クラブ公式サイトを通じ、スコルジャ監督は「まず、この非常に難しいシーズンを最後までともに闘ってくれたことに、心から感謝しています」とコメント。「浦和レッズにとって決して簡単なシーズンではありませんでしたし、ファン・サポーターのみなさんには残念な思いをさせてしまったと感じています」と思いを伝えた。
「来シーズンに向けた改善については、まず私自身の判断から見直していく必要があります。これまでの私自身の経験に加え、スタッフ全員が積み重ねてきた経験を最大限に生かし、チームを最良の形で準備していかなければなりません。来シーズンは、4ヵ月という短い大会期間となりますが、そこで結果を出すためには、準備とその精度が極めて重要になります。その部分にしっかりフォーカスしながら、チームに向き合っていきたいと思います」
「新しいシーズンが始まるにあたり、私を信頼し託してくれたクラブに、改めて感謝の気持ちを伝えたいと思います。来シーズンは、みなさんとともに、これまでとは違った気持ち、違った雰囲気で闘えるシーズンにしたいと思います。また、みなさんとともに闘えることを楽しみにしています」
