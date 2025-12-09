鳥栖がクラブ関係者のプライベート情報流出に注意喚起「選手や家族の個人情報、交際相手など…」
サガン鳥栖は9日、「SNS・インターネット上における投稿に関してのお願い」のリリースを発表した。
クラブ公式サイトを通じ、鳥栖は「SNSやインターネット上で、当クラブ所属の監督、選手、コーチ、スタッフにおきまして、プライベートな情報が出されることが増えています。選手や家族の個人情報や交際相手など、出される情報は様々です」とクラブ関係者に関する状況を報告した。「事案によっては騒動を理由に活動の自粛を求められ、選手だけでなく、家族も含め、根拠のない誹謗中傷にさらされることもあります」と事態の深刻さを強調した。
さらにSNS上でのさらなる“炎上”も危惧。「SNSは常に不特定多数の人が見ており、発言した本人の意思に関わらず悪意のある拡散による炎上なども頻繁に起きる恐れがあります」とし、「我々は、露出する立場でもあるので行動に気をつけなければならないことはもちろんですが、皆さまと同様に、1人の社会人として、プライバシーはありますし、プライバシーはどのような立場の人間であっても尊重されるべきです。そして、SNSやインターネットなどでも、我々のプライバシーを尊重していただきたいと考えています」と思いを伝えている。
「当クラブとしては、監督、選手、コーチ、スタッフの人権を尊重し、安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることが何よりも重要であると考えております。同時に応援してくださる全てのファン・サポーターのみなさまにおかれましても人権が尊重されるべきだと認識しております」
「なお、誹謗中傷や違法な投稿に対しては、当クラブとして警察への届け出や法的措置を執る場合がございますので予めご了承ください」
「SNS利用にあたってはマナーを守り、節度ある投稿へのご理解とご協力をお願いいたします」
