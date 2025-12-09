

舞台『ブラック・コーヒー」』

片岡鶴太郎と鈴木拡樹がW主演を務める舞台「ブラック・コーヒー」の上演が決定。アガサ・クリスティが唯一描いた名探偵ポワロ登場戯曲が、野坂実演出で2026年4月に大阪と東京で上演される。新木宏典、玉城裕規ら豪華キャストが集結し、クラシック・ミステリーの傑作に挑む。

世界中で愛されるミステリーの女王、アガサ・クリスティが初めて手掛けた舞台戯曲『ブラック・コーヒー』が、2026年4月に舞台化されることが決定した。名探偵エルキュール・ポワロが登場する唯一の舞台作品として知られる本作に、片岡鶴太郎と鈴木拡樹がW主演で挑む。演出はミステリー作品で手腕を発揮する野坂実が務め、豪華キャストと共に1930年代の英国邸宅を舞台にした本格ミステリーの世界を創り上げる。

本作は、クリスティが直筆で描いた脚本の中で、あの名探偵エルキュール・ポワロが唯一登場する推理劇として貴重な一作。高名な科学者の突然の死、そして機密情報盗難事件が複雑に絡み合う、まさにクラシック・ミステリーの快作と言われている。観客は、閉ざされた英国邸宅で起こる不可解な事件の目撃者となり、名探偵ポワロと相棒ヘイスティングスと共に、張り巡らされた謎に心ゆくまで浸ることができる。

演出を手掛けるのは、『罠』『ホロー荘の殺人』『呪縛の家』など、数々の話題作を成功へと導いてきた野坂実。緻密な心理描写と緊迫感あふれる展開で、クリスティ作品の持つ魅力を最大限に引き出していく。

主演のエルキュール・ポワロ役は、NHK大河ドラマへの出演をはじめ、俳優、芸人、画家、プロボクサーと、常に新たな表現の道を追求し続ける片岡鶴太郎。以前よりポワロ役を演じることを切望していたという片岡が、名優デビット・スーシェへの敬意を胸に、彼ならではの新たなポワロ像を舞台に誕生させる。

その相棒、アーサー・ヘイスティングス役には、舞台『刀剣乱舞』シリーズの三日月宗近役やミュージカル『SPY×FAMILY』ロイド・フォージャー役など、舞台を中心に圧倒的な存在感を示す鈴木拡樹が務める。

さらに、物語を彩る豪華キャスト陣も発表されました。ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズのにっかり青江役などで活躍し、映像作品にも出演する新木宏典、舞台『刀剣乱舞』などで活躍しつつTVドラマ『罠の戦争』や映画『NOT BEER』にも出演する玉城裕規、元宝塚星組スターの天華えま、『動物戦隊ジュウオウジャー』で注目を集め、現在はテレビ朝日『仮面の忍者 赤影』にも出演中の中尾暢樹。そして元宝塚宙組トップスターで、近年はミュージカルレビュー『TARKIE～伝説の女たち～』やNHK大河ドラマ『光る君へ』にも出演する凰稀かなめといった、華やかさと実力を兼ね備えた俳優陣が名を連ねた。

邸宅に居合わせた”全員が容疑者”という状況の中、彼らがどのような人間模様と秘密を演じきるのか注目だ。

あらすじ 科学者クロード・エイモリー卿が、家族の前で「機密が盗まれた」と告げた直後毒殺される。

真っ暗な邸宅、残された空の封筒。

容疑者は̶全員。ポワロとヘイスティングスが真相に迫るが、家族が抱える秘密が次々と暴かれていく。

片岡鶴太郎

この度は名探偵ポワロを舞台で演じる運びと成り関係者各位の皆様へ心より感謝申し上げます♪ 以前よりポワロを演じる事を切望して居りました︕ 名優デビット・スーシェ氏を敬して居りましたので喜びは深く大きいです。 この度の舞台では私の新たなポワロが誕生する事を皆様方に御高覧頂きたく存じます♪ 劇場でお待ち申し上げます♪ 名探偵ポワロ・片岡鶴太郎拝 鈴木拡樹

いままであまり本格ミステリー作品に触れてこなかったので、今回アガサ・クリスティ作品に出演させていただくにあたり、挑戦する気持ちで臨みたいと思っております。 実際にポワロを演じられる片岡鶴太郎さんにお会いして、とても優しく、そして頼もしい方だったので、最初はしっかりついていくつもりで、そして役柄としても、相棒として頑張っていきたいと考えております。 新木宏典

「アガサ・クリスティが最初に手掛けた舞台戯曲」なんてとても惹かれます。 アガサ・クリスティ作品に出演した事はありますが、当時も演じる上での難しさを感じていました。 また彼女の作品に携われる事をとても嬉しく思います。 野坂さん演出で、どのような作品になるのかを楽しみにしながら、昔の自分じゃ辿り着けなかった表現が出来るまで、理想を追い求めて参ります。 玉城裕規

オリジナルミステリーは経験があるのですが、原作のある本格ミステリーは初になります。 しかもアガサ・クリスティの戯曲という事で楽しみでしかないです。 且つ、素晴らしいキャストの皆様と共に様々な思惑が交差しあう空間に居れる事を考えただけで痺れますね。 まだ稽古は始まってはおりませんが、不思議と素晴らしい作品になる未来が見えますので、是非楽しみにして頂けたらと思います。 中尾暢樹

屋敷の密室の中で起こる 会話劇の推理の応酬…︕︕ イギリスならではのジョークや皮肉も読んでて好きです。 誰もが怪しく見えるこの戯曲。 結末が知ってる方も知らない方も目の前で繰り広げられる密室劇に引き込まれるかと︕ クラシックで王道なミステリー。 どなたでも楽しめる作品となるかと思います。 劇場にてお待ちしております。

詳細は公式サイトで。

https://blackcoffee-stage.com

（文：エントレ編集部）