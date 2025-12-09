Aiロボティクスは12月5日に、美容家電ブランド「Brighte（ブライト）」から、ブラシ型美顔器「ELEKI BRUSH＋（エレキブラシプラス）」の新色となる、「ピンク」モデルを発売した。価格は4万9800円。



●ほんのりくすみを感じさせる上品な色合い



「ELEKI BRUSH＋」は、ハリ施術を受けているかのようなハイパワーな刺激で、顔はもちろん頭皮、全身に使えるブラシ型万能美顔器。デュアルモードEMS、インテリジェントRF、赤青LEDのパワフルな組み合わせによる想像を超える本格的な刺激で、凝り固まった頭皮、表情筋、全身をほぐしてくれる。



今回、追加された新色「ピンク」モデルは、ほんのりくすみを感じさせる上品な色調で、洗練された空間にそっと溶け込むニュアンスカラーとなっており、毎日のケア時間を手に取るたび心が弾むような特別なひとときへと導く。



なお、今回の新色追加によって、「ELEKI BRUSH＋」のカラーバリエーションは、ブラック、ピンクの2色となった。