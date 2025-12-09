主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1229( 1229)
3月限 1212( 1212)
TOPIX先物 12月限 3974( 3974)
3月限 3914( 3914)
日経225ミニ 12月限 188( 188)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19( 0)
3月限 14( 0)
TOPIX先物 12月限 926( 0)
3月限 2( 0)
日経225ミニ 12月限 283( 283)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 1117( 1117)
3月限 1115( 1115)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 225( 171)
3月限 150( 150)
TOPIX先物 12月限 7851( 7851)
3月限 7844( 7844)
日経225ミニ 12月限 1061( 1061)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 202( 202)
3月限 200( 200)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1480( 664)
3月限 248( 206)
TOPIX先物 12月限 1022( 1020)
3月限 1061( 1061)
日経225ミニ 12月限 45119( 17685)
1月限 805( 381)
2月限 52( 48)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 375( 185)
3月限 180( 94)
日経225ミニ 12月限 26882( 13094)
1月限 591( 237)
2月限 31( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 2408( 2408)
1月限 106( 106)
2月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 342( 342)
3月限 73( 73)
TOPIX先物 3月限 39( 39)
日経225ミニ 12月限 15338( 15338)
1月限 85( 85)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
