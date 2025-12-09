　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1229(　　1229)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1212(　　1212)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3974(　　3974)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3914(　　3914)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 188(　　 188)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　19(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 926(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 283(　　 283)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1117(　　1117)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1115(　　1115)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 225(　　 171)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 150(　　 150)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7851(　　7851)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7844(　　7844)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1061(　　1061)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 202(　　 202)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　 200)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1480(　　 664)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 248(　　 206)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1022(　　1020)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1061(　　1061)
日経225ミニ　 　12月限　　　 45119(　 17685)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 805(　　 381)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　52(　　　48)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 375(　　 185)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 180(　　　94)
日経225ミニ　 　12月限　　　 26882(　 13094)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 591(　　 237)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　31(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2408(　　2408)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 106(　　 106)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 342(　　 342)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　73(　　　73)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　39(　　　39)
日経225ミニ　 　12月限　　　 15338(　 15338)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　85(　　　85)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

