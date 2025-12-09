　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 39113(　　9663)
　　　　　 　 　 3月限　　　 38071(　　9213)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 55094(　 20146)
　　　　　 　 　 3月限　　　 58328(　 19993)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4085(　　3951)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4285(　　 932)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3963(　　 937)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 17100(　　8575)
　　　　　 　 　 3月限　　　 16349(　　8146)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7124(　　2697)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7237(　　2681)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 16599(　　7498)
　　　　　 　 　 3月限　　　 18676(　　7050)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 28387(　 14229)
　　　　　 　 　 3月限　　　 22629(　 12169)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 61381(　 40953)
　　　　　 　 　 3月限　　　 56391(　 40220)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2145(　　2145)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5359(　　3379)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3179(　　2679)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6692(　　4715)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6111(　　4611)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1712(　　 973)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 846(　　 682)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9385(　　7303)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9231(　　7231)
日経225ミニ　 　12月限　　　 49159(　 22041)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1855(　　 821)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　30(　　　24)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 122(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　42(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　 30692(　 16118)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 497(　　 267)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　47(　　　37)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2811(　　2811)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 325(　　 325)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　15(　　　15)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 763(　　 763)
日経225ミニ　 　12月限　　　 22063(　 22063)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 207(　　 207)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース