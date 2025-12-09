主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 39113( 9663)
3月限 38071( 9213)
TOPIX先物 12月限 55094( 20146)
3月限 58328( 19993)
日経225ミニ 12月限 4085( 3951)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4285( 932)
3月限 3963( 937)
TOPIX先物 12月限 17100( 8575)
3月限 16349( 8146)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7124( 2697)
3月限 7237( 2681)
TOPIX先物 12月限 16599( 7498)
3月限 18676( 7050)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 28387( 14229)
3月限 22629( 12169)
TOPIX先物 12月限 61381( 40953)
3月限 56391( 40220)
日経225ミニ 12月限 2145( 2145)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5359( 3379)
3月限 3179( 2679)
TOPIX先物 12月限 6692( 4715)
3月限 6111( 4611)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1712( 973)
3月限 846( 682)
TOPIX先物 12月限 9385( 7303)
3月限 9231( 7231)
日経225ミニ 12月限 49159( 22041)
1月限 1855( 821)
2月限 30( 24)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 122( 0)
3月限 42( 0)
日経225ミニ 12月限 30692( 16118)
1月限 497( 267)
2月限 47( 37)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 2811( 2811)
1月限 325( 325)
2月限 15( 15)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 763( 763)
日経225ミニ 12月限 22063( 22063)
1月限 207( 207)
2月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
