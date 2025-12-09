あす12月10日（水）よる10時〜最終回を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

最終回の放送を前に、桜田と佐野がクランクアップ！本作の撮影の感想を語った。

桜田が演じた八神結以は、八神製薬社長の一人娘。誘拐事件をキッカケに父の慶志（北村一輝）から逃走。しかしその過程で父への誤解の可能性に気づき、向き合う決心をした。佐野が演じた林田大介は、誘拐犯グループの一人。現実から逃げ続けた人生だったが、逃亡の中で一人前の自動車整備士になる目標を見定め、自首して人生をやり直す決心を固めた。

育った環境も性格もまったく異なる2人が誘拐事件をきっかけに出会い、逃避行の中でたくさんの人との出会いと別れを経験し、影響を与え合う姿を描いてきた本作。「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、最初は誘拐犯と人質だった2人の関係性は“ハチとリンダ”となり、お互いにかけがえのない存在になった。

最後に2人はどこに辿り着くのか…クランクアップの写真では、ハチはエプロンを、リンダは黒髪になりスーツを着ている…この衣装が意味することとは!? すべては最終回で明かされる！さらに、最終回の放送後にはHuluオリジナルストーリー第3弾を配信！

最終回 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/escape/story/

■桜田ひより コメント

ゴールデン・プライム帯の初主演ということで、始まる前には緊張もありましたが、皆さんと楽しくこの日を迎えられたらいいなとずっと思って撮影をしてきました。初めて私が日本テレビのドラマにレギュラーで出演させていただいた時のことは鮮明に覚えています。当時から一緒にお仕事をしてきた方々や、今までお世話になった方々とも今回またご一緒できて、少しでも自分が成長した姿を感じていただけていたら嬉しいです。そしてこのスタッフ・キャストの皆さんとでしか作り上げることができなかった“ESCAPE”の空気感は私にとって宝物です。今後、役者を続ける上で自分の核となるものが生まれた瞬間がたくさんありました。皆さん本当にありがとうございました！

■佐野勇斗 コメント

今回初めてゴールデン・プライム帯で主演を務めさせていただいて、役者を始めて10年くらいになりますが、この日を目標に頑張ってきました。現場で“お芝居ってなんだろう”とずっと考えてきた中、今回すごく自由に芝居をさせてもらえて、“現場行くのが楽しみだな”という日々が続いて、とても幸せな時間でした。何より桜田さんと毎日お芝居するのが楽しくて、今後もお芝居を頑張っていこうと思えるきっかけになりましたし、たぶん自分が役者を辞める時に印象に残っている作品をあげるとしたら“ESCAPE”って言うだろうなというくらいすごく気持ちの入った作品になりました。このハチとリンダのお芝居がもうできないのは悲しいですが、また皆さんとお会いできるように頑張っていきたいと思います！

■最終回放送後 Huluオリジナルストーリー第3弾を配信

最終回の放送後に、「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の世界がさらに広がる・楽しめるHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第3弾（10.5話）を配信！

Huluオリジナルストーリーの魅力は、タイトル「ハチとリンダ」そのままに、桜田演じる“ハチ”と佐野演じる“リンダ”、2人の掛け合い。本編では描かれない、描き切れない2人の“逃走中の日常”を、たっぷりとお届けする。

ドラマの中で描かれなかった“空白の時間”を描くことで、より本編が楽しめる仕掛けに！まるで、“2人の逃走劇の覗き見”をするようなドラマ。第3弾（10.5話）ではいったいどんな2人の掛け合いが描かれるのか？配信をお楽しみに！

▼Huluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第3弾（10.5話）

12月10日（水）ドラマ最終回放送終了後 独占配信開始

Hulu 配信はこちら：https://www.hulu.jp/escape-tv

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

