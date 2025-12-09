外国証券 先物取引高情報まとめ（12月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 10673( 10047)
3月限 4422( 4422)
TOPIX先物 12月限 6251( 6251)
3月限 2968( 2968)
日経225ミニ 12月限 122022( 122022)
1月限 2542( 2542)
2月限 22( 22)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5487( 4433)
3月限 2985( 1985)
TOPIX先物 12月限 26412( 26412)
3月限 23024( 23024)
日経225ミニ 12月限 56205( 56205)
1月限 894( 894)
2月限 29( 29)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 266( 241)
3月限 243( 239)
TOPIX先物 12月限 3139( 3051)
3月限 2811( 2723)
日経225ミニ 12月限 330( 330)
1月限 7( 7)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1714( 1694)
3月限 1884( 1884)
TOPIX先物 12月限 10112( 5810)
3月限 10192( 5890)
日経225ミニ 12月限 2104( 2104)
1月限 7( 7)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5125( 3611)
3月限 3744( 2230)
TOPIX先物 12月限 12937( 9795)
3月限 11143( 8001)
日経225ミニ 12月限 7420( 6104)
1月限 66( 66)
2月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2585( 2585)
3月限 2421( 2421)
TOPIX先物 12月限 3514( 3514)
3月限 3356( 3356)
日経225ミニ 12月限 659( 639)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1986( 1986)
3月限 1344( 1344)
TOPIX先物 12月限 5123( 5123)
3月限 3321( 3321)
日経225ミニ 12月限 8036( 8036)
1月限 14( 14)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 747( 747)
3月限 714( 714)
TOPIX先物 12月限 8405( 6405)
3月限 8503( 6503)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 845( 645)
3月限 1990( 1790)
TOPIX先物 12月限 3746( 3746)
3月限 3630( 3630)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3585( 1885)
3月限 3063( 1863)
TOPIX先物 12月限 5057( 5057)
3月限 5040( 5040)
日経225ミニ 12月限 18072( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 59( 59)
3月限 81( 81)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
