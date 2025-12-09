　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 10673(　 10047)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4422(　　4422)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6251(　　6251)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2968(　　2968)
日経225ミニ　 　12月限　　　122022(　122022)
　　　　　 　 　 1月限　　　　2542(　　2542)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　22(　　　22)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5487(　　4433)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2985(　　1985)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 26412(　 26412)
　　　　　 　 　 3月限　　　 23024(　 23024)
日経225ミニ　 　12月限　　　 56205(　 56205)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 894(　　 894)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　29(　　　29)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 266(　　 241)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 243(　　 239)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3139(　　3051)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2811(　　2723)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 330(　　 330)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 7(　　　 7)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1714(　　1694)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1884(　　1884)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10112(　　5810)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10192(　　5890)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2104(　　2104)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 7(　　　 7)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5125(　　3611)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3744(　　2230)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12937(　　9795)
　　　　　 　 　 3月限　　　 11143(　　8001)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7420(　　6104)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　66(　　　66)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2585(　　2585)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2421(　　2421)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3514(　　3514)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3356(　　3356)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 659(　　 639)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1986(　　1986)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1344(　　1344)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5123(　　5123)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3321(　　3321)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8036(　　8036)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　14(　　　14)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 747(　　 747)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 714(　　 714)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8405(　　6405)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8503(　　6503)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 845(　　 645)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1990(　　1790)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3746(　　3746)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3630(　　3630)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3585(　　1885)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3063(　　1863)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5057(　　5057)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5040(　　5040)
日経225ミニ　 　12月限　　　 18072(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　81(　　　81)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース