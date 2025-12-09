外国証券 先物取引高情報まとめ（12月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20081( 13984)
3月限 10453( 5842)
TOPIX先物 12月限 12755( 12280)
3月限 6632( 6632)
日経225ミニ 12月限 138531( 138531)
1月限 9218( 4718)
2月限 97( 97)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18712( 15800)
3月限 12823( 10923)
TOPIX先物 12月限 76758( 76026)
3月限 70740( 70108)
日経225ミニ 12月限 121819( 121819)
1月限 4855( 4355)
2月限 54( 54)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14981( 7331)
3月限 13482( 7142)
TOPIX先物 12月限 8090( 7197)
3月限 7922( 7113)
日経225ミニ 12月限 4177( 4177)
1月限 8( 8)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22957( 6442)
3月限 21521( 5237)
TOPIX先物 12月限 91046( 14316)
3月限 91771( 15262)
日経225ミニ 12月限 3197( 3197)
1月限 12( 12)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14317( 8414)
3月限 13079( 7649)
TOPIX先物 12月限 46012( 18674)
3月限 42787( 18279)
日経225ミニ 12月限 5585( 5585)
1月限 177( 177)
2月限 13( 13)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19871( 6547)
3月限 18856( 5638)
TOPIX先物 12月限 96726( 27896)
3月限 93078( 28515)
日経225ミニ 12月限 24522( 11432)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8586( 8284)
3月限 7455( 7355)
TOPIX先物 12月限 27654( 25524)
3月限 25166( 23636)
日経225ミニ 12月限 38036( 38036)
1月限 27( 27)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2260( 1501)
3月限 2826( 2126)
TOPIX先物 12月限 8536( 5766)
3月限 8363( 5825)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20081( 13984)
3月限 10453( 5842)
TOPIX先物 12月限 12755( 12280)
3月限 6632( 6632)
日経225ミニ 12月限 138531( 138531)
1月限 9218( 4718)
2月限 97( 97)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18712( 15800)
3月限 12823( 10923)
TOPIX先物 12月限 76758( 76026)
3月限 70740( 70108)
日経225ミニ 12月限 121819( 121819)
1月限 4855( 4355)
2月限 54( 54)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14981( 7331)
3月限 13482( 7142)
TOPIX先物 12月限 8090( 7197)
3月限 7922( 7113)
日経225ミニ 12月限 4177( 4177)
1月限 8( 8)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22957( 6442)
3月限 21521( 5237)
TOPIX先物 12月限 91046( 14316)
3月限 91771( 15262)
日経225ミニ 12月限 3197( 3197)
1月限 12( 12)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14317( 8414)
3月限 13079( 7649)
TOPIX先物 12月限 46012( 18674)
3月限 42787( 18279)
日経225ミニ 12月限 5585( 5585)
1月限 177( 177)
2月限 13( 13)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19871( 6547)
3月限 18856( 5638)
TOPIX先物 12月限 96726( 27896)
3月限 93078( 28515)
日経225ミニ 12月限 24522( 11432)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8586( 8284)
3月限 7455( 7355)
TOPIX先物 12月限 27654( 25524)
3月限 25166( 23636)
日経225ミニ 12月限 38036( 38036)
1月限 27( 27)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2260( 1501)
3月限 2826( 2126)
TOPIX先物 12月限 8536( 5766)
3月限 8363( 5825)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)