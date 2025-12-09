　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 20081(　 13984)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10453(　　5842)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12755(　 12280)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6632(　　6632)
日経225ミニ　 　12月限　　　138531(　138531)
　　　　　 　 　 1月限　　　　9218(　　4718)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　97(　　　97)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 18712(　 15800)
　　　　　 　 　 3月限　　　 12823(　 10923)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 76758(　 76026)
　　　　　 　 　 3月限　　　 70740(　 70108)
日経225ミニ　 　12月限　　　121819(　121819)
　　　　　 　 　 1月限　　　　4855(　　4355)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　54(　　　54)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 14981(　　7331)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13482(　　7142)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8090(　　7197)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7922(　　7113)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4177(　　4177)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 22957(　　6442)
　　　　　 　 　 3月限　　　 21521(　　5237)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 91046(　 14316)
　　　　　 　 　 3月限　　　 91771(　 15262)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3197(　　3197)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　12(　　　12)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 14317(　　8414)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13079(　　7649)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 46012(　 18674)
　　　　　 　 　 3月限　　　 42787(　 18279)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5585(　　5585)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 177(　　 177)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　13(　　　13)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 19871(　　6547)
　　　　　 　 　 3月限　　　 18856(　　5638)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 96726(　 27896)
　　　　　 　 　 3月限　　　 93078(　 28515)
日経225ミニ　 　12月限　　　 24522(　 11432)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8586(　　8284)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7455(　　7355)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 27654(　 25524)
　　　　　 　 　 3月限　　　 25166(　 23636)
日経225ミニ　 　12月限　　　 38036(　 38036)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　27(　　　27)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2260(　　1501)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2826(　　2126)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8536(　　5766)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8363(　　5825)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)