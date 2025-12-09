³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡°ú¤±¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Çã¤¤¤Ç+1¦ÒÆÍÇË¤¬¼ÍÄø¤Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ260±ß¹â¤Î5Ëü0850±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤ÏÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢5Ëü0480±ß¤È¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü0320±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü0390±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë¥í¥ó¥°¤¬Æþ¤ê¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤»þ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤·¤Æ5Ëü0780±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÏÁ°¾ìÃæÈ×¤Ë5Ëü0400±ßÊÕ¤ê¤Þ¤ÇÆð²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó5Ëü0700±ßÊÕ¤ê¤Þ¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç5Ëü0650±ß～5Ëü0700±ß½è¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡£¸å¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï»þ¤Ë¤Ï5Ëü0800±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü0500±ß¤È²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏºÆ¤Ó5Ëü0600±ß～5Ëü0700±ßÊÕ¤ê¤Î¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¡£¤µ¤é¤Ë°ú¤±¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÍí¤ó¤À2000ËçÄ¶¤Î¾¦¤¤¤¬Æþ¤ê¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê5Ëü0850±ß¤ÈËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤Ç°ú¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤ÇÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ú¤±¤Î°ìÃÊ¹â¤Ë¤è¤Ã¤Æ25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê5Ëü0170±ß¡Ë¤«¤é¾åÊü¤ì¡¢¥ì¥ó¥¸¾å¸Â¤Î¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É+1¦Ò¡Ê5Ëü1040±ß¡Ë¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¿¡£5Ëü0500±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü0500±ß¤«¤é5Ëü1000±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>[Åì¾ÚP]¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>[Åì¾ÚP]¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯<6954>[Åì¾ÚP]¤Ê¤É»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ³ô¤ÎÆ°¸þ¤Ë¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°Ãæ¿´¤Î¥È¥ìー¥É¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¡¦AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢³ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊª¿§°ÕÍß¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï+1¦Ò¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢+2¦Ò¡Ê5Ëü1840±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£11·îÁ°È¾¤«¤éÃæ½Ü¤Þ¤Ç¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿+1¦Ò¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½µËö¤ËÀèÊª¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥óÆÃÊÌÀ¶»»»Ø¿ô»»½Ð¡Ê¥á¥¸¥ãーSQ¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢¸Â·î¸òÂå¤ËÈ¼¤¦¥íー¥ë¥ªー¥Ðー¤¬Ãæ¿´¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥ó¥¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¥Ø¥Ã¥¸ÂÐ±þ¤ÎÆ°¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤í¤¦¡£¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SQ¤Ç¤Î5Ëü2000±ß¾è¤»¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.98ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£14.91ÇÜ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀÚ¤êÊÖ¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£-1¦Ò¡Ê14.82ÇÜ¡Ë¤È25ÆüÀþ¡Ê15.04ÇÜ¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¿ä°Ü¤À¤¬¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÎÄì·ø¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤«¤Ç¡¢NT¥·¥çー¥È¤Î´¬¤Ìá¤·¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤í¤¦¡£ÌÜÀèÅª¤Ë¤Ï25ÆüÀþ¤ÎÆÍÇË¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê12·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü5800Ëç¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤¬1Ëü4229Ëç¡¢ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü3984Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬9663Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬8414Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬8284Ëç¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¤¬7331Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬6547Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬6442Ëç¡¢»°É©UFJ¾Ú·ô¤¬3379Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤Ï¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬7Ëü6026Ëç¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤¬4Ëü0953Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬2Ëü7896Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬2Ëü5524Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬2Ëü0146Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü8674Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü4316Ëç¡¢ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü2280Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬1Ëü1866Ëç¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô¤¬8575Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹