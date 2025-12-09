「日経225オプション」12月限プット手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
BNPパリバ証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 7( 7)
SBI証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
BNPパリバ証券 38( 18)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 685( 585)
ソシエテジェネラル証券 219( 219)
BNPパリバ証券 156( 156)
SBI証券 190( 122)
モルガンMUFG証券 102( 102)
UBS証券 95( 95)
バークレイズ証券 174( 74)
三菱UFJeスマート 72( 72)
楽天証券 51( 51)
大和証券 50( 50)
JPモルガン証券 30( 30)
フィリップ証券 20( 20)
松井証券 17( 17)
安藤証券 8( 8)
岩井コスモ証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 68( 18)
BNPパリバ証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 50( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 86( 36)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
BNPパリバ証券 16( 16)
SBI証券 15( 13)
松井証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ビーオブエー証券 1( 1)
