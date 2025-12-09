　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)


◯4万9750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
ソシエテジェネラル証券　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　20(　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　26)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　38(　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 685(　 585)
ソシエテジェネラル証券　　　　 219(　 219)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 156(　 156)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 190(　 122)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 102(　 102)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　95(　　95)
バークレイズ証券　　　　　　　 174(　　74)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　72(　　72)
楽天証券　　　　　　　　　　　　51(　　51)
大和証券　　　　　　　　　　　　50(　　50)
JPモルガン証券　　　　　　　　　30(　　30)
フィリップ証券　　　　　　　　　20(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
シティグループ証券　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
山和証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　68(　　18)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　50(　　 0)


◯5万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　86(　　36)
ソシエテジェネラル証券　　　　　18(　　18)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 1(　　 1)