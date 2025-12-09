「日経225オプション」12月限コール手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 57( 57)
SBI証券 82( 44)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
楽天証券 34( 34)
松井証券 14( 14)
BNPパリバ証券 6( 6)
安藤証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 5( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
楽天証券 20( 20)
ABNクリアリン証券 167( 17)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 13( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
SBI証券 113( 57)
ABNクリアリン証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
楽天証券 25( 25)
松井証券 13( 13)
BNPパリバ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 3( 3)
安藤証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
バークレイズ証券 7( 7)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
松井証券 1( 1)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 6( 6)
サスケハナ・ホンコン 6( 6)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
楽天証券 23( 23)
SBI証券 16( 8)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
