「日経225オプション」12月限コール手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 341( 241)
モルガンMUFG証券 100( 100)
BNPパリバ証券 62( 62)
SBI証券 142( 56)
三菱UFJeスマート 33( 33)
楽天証券 29( 29)
松井証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
岩井コスモ証券 8( 8)
UBS証券 105( 5)
安藤証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
広田証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
山和証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
BNPパリバ証券 31( 11)
松井証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 2( 2)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 212( 112)
BNPパリバ証券 61( 61)
UBS証券 130( 30)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
SBI証券 11( 5)
広田証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 27)
BNPパリバ証券 20( 20)
みずほ証券 60( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 7( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 256( 206)
ソシエテジェネラル証券 141( 141)
ゴールドマン証券 76( 76)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 341( 241)
モルガンMUFG証券 100( 100)
BNPパリバ証券 62( 62)
SBI証券 142( 56)
三菱UFJeスマート 33( 33)
楽天証券 29( 29)
松井証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
岩井コスモ証券 8( 8)
UBS証券 105( 5)
安藤証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
広田証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
山和証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
BNPパリバ証券 31( 11)
松井証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 2( 2)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 212( 112)
BNPパリバ証券 61( 61)
UBS証券 130( 30)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
SBI証券 11( 5)
広田証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 27)
BNPパリバ証券 20( 20)
みずほ証券 60( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 7( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 256( 206)
ソシエテジェネラル証券 141( 141)
ゴールドマン証券 76( 76)