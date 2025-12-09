

日経平均株価

始値 50677.36

高値 50793.69

安値 50417.11

大引け 50655.10(前日比 +73.16 、 +0.14％ )



売買高 20億4509万株 (東証プライム概算)

売買代金 4兆8935億円 (東証プライム概算)



■本日のポイント



１．日経平均は続伸も上値重い、半導体株が牽引役を担う

２．米株市場はNYダウなど主要株価下落もSOX指数が最高値

３．指数寄与度の高い値がさ株を除き、FOMC前で様子見ムード

４．メジャーSQ算出控え、先物を絡めた売りに押される場面も

５．値下がり銘柄数が値上がりを上回り、全体の60％強占める



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前週末比215ドル安と反落した。FOMCの結果公表を前に利益確定や持ち高調整の売りが優勢となった。



東京市場では、強弱観対立のなか、方向感の見えにくい地合いとなったが、日経平均株価は小幅ながら上昇して取引を終えている。



9日の東京市場は、様子見ムードが強く、持ち高調整の売りが広範囲の銘柄に及んだが、指数寄与度の高い値がさ株などが買われ全体を支えた。前日の米国株市場ではFOMCの結果発表とパウエルFRB議長の記者会見を控え、NYダウなど主要株価指数は安かったものの、半導体関連は強い動きを示す銘柄が多く、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)は続伸で史上最高値を更新した。これを受けて東京市場でも半導体主力株の一角に買いが入り、日経平均の上昇に貢献した。もっとも、今週末にメジャーSQ算出を控え、先物を絡めた売り圧力で日経平均はマイナス圏で推移する場面もあるなど、上値は重かった。なお、TOPIXも本日はわずかながらプラス圏で着地したが、個別株はプライム市場の値上がり銘柄数を値下がり銘柄数が400以上も上回っており、全体の60％強が下落している。



個別では、売買代金トップのソフトバンクグループ<9984>が小幅ながら上昇、商い上位のレーザーテック<6920>やディスコ<6146>は大きく買い優勢に傾いた。三菱重工業<7011>も堅調。ファナック<6954>が高く、川崎重工業<7012>も上昇した。安川電機<6506>が物色され、イビデン<4062>も値を上げた。ＫＬａｂ<3656>が値上がり率トップとなり、学情<2301>が急騰、萩原工業<7856>も大幅高。コニカミノルタ<4902>が大きく買われ、塩野義製薬<4507>、新日本科学<2395>、日本新薬<4516>などの上げ足も目立っている。ツガミ<6101>も買い人気を集めた。



半面、キオクシアホールディングス<285A>が利食われ、サンリオ<8136>も売りに押された。任天堂<7974>が値を下げ、三井海洋開発<6269>も軟調。ファーストリテイリング<9983>も冴えない。ＪＸ金属<5016>も下値を探った。ユー・エム・シー・エレクトロニクス<6615>が急落、井関農機<6310>も大幅安。ＵＡＣＪ<5741>、グッドコムアセット<3475>の下げも目を引いた。ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415>も利益確定の動きが表面化した。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄は東エレク <8035>、ファナック <6954>、ＳＢＧ <9984>、レーザーテク <6920>、ディスコ <6146>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約145円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、ＴＤＫ <6762>、任天堂 <7974>、コナミＧ <9766>、トレンド <4704>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約105円。



東証33業種のうち上昇は14業種。上昇率の上位5業種は(1)ゴム製品、(2)海運業、(3)医薬品、(4)機械、(5)卸売業。一方、下落率の上位5業種は(1)その他製品、(2)不動産業、(3)パルプ・紙、(4)水産・農林業、(5)鉄鋼。



■個別材料株



△学情 <2301> [東証Ｐ]

26年10月期増収増益・増配へ。

△コスモス薬品 <3349> [東証Ｐ]

11月度の既存店売上高6.5％増で3ヵ月連続プラス。

△リミックス <3825> [東証Ｓ]

日本蓄電池と業務提携契約を締結。

△塩野義 <4507> [東証Ｐ]

ＳＢＩ証券が投資判断｢買い｣・目標株価3250円でカバレッジ開始。

△デルタフライ <4598> [東証Ｇ]

DFP-10917関連パイプラインの臨床試験最新情報発表。

△コニカミノル <4902> [東証Ｐ]

岡三証券が投資判断を格上げ。

△ダイニチ工業 <5951> [東証Ｓ]

14日の「御社でインターンよろしいでしょうか？」で紹介。

△ディスコ <6146> [東証Ｐ]

トランプ大統領がエヌビディア製｢H200｣の中国輸出承認。

△レーザーテク <6920> [東証Ｐ]

マスクブランクス欠陥検査／レビュー装置の新製品を発表。

△萩原工業 <7856> [東証Ｐ]

今期営業43％増益で大幅増配と中計発表も材料視。



▼ＴＯＡ <6809> [東証Ｐ]

400万株の自社株処分などを発表。

▼ミロク <7983> [東証Ｓ]

25年10月期は米関税響き減損計上し一転最終赤字幅拡大で着地。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ＫＬａｂ <3656>、(2)学情 <2301>、(3)萩原工業 <7856>、(4)コクサイエレ <6525>、(5)泉州電 <9824>、(6)コニカミノル <4902>、(7)ディスコ <6146>、(8)安川電 <6506>、(9)塩野義 <4507>、(10)ファナック <6954>。

値下がり率上位10傑は(1)ＵＭＣエレ <6615>、(2)ＣＳＰ <9740>、(3)ＴＯＡ <6809>、(4)日本空港ビル <9706>、(5)井関農 <6310>、(6)ユニチカ <3103>、(7)日本コークス <3315>、(8)ＵＡＣＪ <5741>、(9)グッドコムＡ <3475>、(10)サンリオ <8136>。



【大引け】



日経平均は前日比73.16円(0.14％)高の5万0655.10円。ＴＯＰＩＸは前日比0.61(0.02％)高の3384.92。出来高は概算で20億4509万株。東証プライムの値上がり銘柄数は567、値下がり銘柄数は971となった。東証グロース250指数は666.13ポイント(4.86ポイント安)。



［2025年12月9日］





株探ニュース

