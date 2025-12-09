豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」が、2026年1月6日（火）に放送スタート！（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化。「ドラマDEEP」史上最高のピュアラブストーリー！

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（しらせこはる）。いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（くろさきあやと）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。

おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE！恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。当記事では、山中のコメントを紹介！

◆主演：山中柔太朗 コメント

■このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」を教えてください。

原作を読んで、本当に面白くてピュアですごく心に響くストーリーで、これを本当に僕がやるのか！と、少し不安に駆られました（笑）

■主人公・黒崎絢人役への思い、印象は？

最初はちょっと変な人だなというところから始まって、気がつけば一途で良い人だということが分かるので、最初の怪しさと、その後の魅力的な部分をどう表現したら良いのか？考えています。

■この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

本当にピュアなラブストーリーを演じられるのはすごく幸せなことで、大切に演じていきたいです。

老若男女みんなが見られる作品ですので、ぜひ楽しみにしていただけるとうれしいです！

※黒崎絢人（くろさき あやと）・・・山中柔太朗

若手大人気作家でペンネームは「CURO」。

自身初の恋愛小説となる最新作「初雷の恋」が大ヒットし、実写映画化が控えている。

かつてスランプだった時、自宅からほど近いおにぎり屋「しらせ」を訪れ、そこで小春と出会い、彼にとって初めての恋をする。

執筆活動にひたむきに打ち込んできて、あまりに恋愛経験ゼロの黒崎は、溢れる一途な愛のおもむくままに、小春へプロポーズする！