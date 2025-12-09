●あす10日(水)も朝は底冷え 車は「窓霜」に注意

●あす10日(水)の晴天を大事に 今週後半は小刻みな天気変化

きょう9日(火)の県内は穏やかな晴天の一日…昼間は日ざしに少し心地良さを感じることもありましたが、日が暮れるとともに冷え込みが強まりつつあります。

県内は高気圧に緩やかに覆われ今夜も安定した晴天が続きそうですが、よく晴れて風が穏やかな夜は地面の熱がどんどん上空に逃げる放射冷却の影響が強まることで、あす10日(水)朝にかけて少々厳し底冷えとなってきます。山間部では軒並み氷点下、市街地、沿岸部の各地も車に霜が降りるような冷え込みとなる見込みです。

朝の車の運転は、霜取りの時間も考えて、ゆとりを持った行動を心掛けましょう。





あす10日(水)日中の気温は、たっぷりの日ざしとともに、山口市内など一部、15度に届いてくる所がある見込みです。





また、あす10日(水)にかけては、日本付近は高気圧にどっしり覆われる形で、県内はよく晴れる見込みですが、高気圧は動きが早く、あさって11日(木)は高気圧が東に去るとともに、西から進んでくる低気圧や前線が県内を通過して、一時雨が降るタイミングがある見込み。その後も週末にかけては天気の移り変わりが早く、穏やかな晴天が長くは続かない見通しです。



今週の中では、ほぼ申し分なくよく晴れる天気は、あす10日(水)まで、ということになります。

朝はよく冷える、というところは辛抱が必要ですが、しっかり晴れる天気は、お洗濯など大事に活用していきましょう。





あすも安定した晴天。時折薄雲が多少かかることがある程度で、日差しは朝から晩までしっかり届いてくるでしょう。

朝は底冷えが強く、山間部は氷点下の冷え込みに。日中の気温は13～15度くらいの所が多く、昼間は日ざしに少し心地良さが感じられそうです。





あさって11日(木)は前線通過で昼過ぎ頃を中心に一時雨。金曜日はいったん天気は持ち直すものの、土曜日の午後から次の低気圧や前線の影響で、ややしっかり降る雨。そして日曜日もぐずつく天気が続きそうです。

また、週末は雨とともに風も少々強まるでしょう。

気温は日によって変動が大きく、雨を境に冷たい北風が吹いて寒さが増してくるタイミングが、繰り返しやってきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

