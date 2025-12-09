豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」が、2026年1月6日（火）に放送スタート！（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）

フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化。大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマにした「ドラマDEEP」の「肝臓を奪われた妻」「どうか私より不幸でいて下さい」「3年C組は不倫してます。」「いきなり婚」「完全不倫― 隠す美学、暴く覚悟 ―」「そこから先は地獄」に続く第7弾は、「ドラマDEEP」史上最高のピュアラブストーリー！

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（しらせこはる）。いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（くろさきあやと）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。

おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE！恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー！

◆Ｗ主演は注目の二人！豊嶋花と山中柔太朗

白瀬小春役を演じる豊嶋は、子役として幼少期から活躍し、キャリアを積んできた若手実力派俳優。2021年に放送された「大豆田とわ子と三人の元夫」（関西テレビ／フジテレビ系）では、主人公の娘を演じ一躍注目を集める。近年では、映画『新幹線大爆破』（Netflix）、「なんで私が神説教」（日本テレビ）など話題作に出演する豊嶋が、日本テレビのドラマ初主演！

黒崎絢人役を演じる山中は、俳優として映画『あたしの！』、『君がトクベツ』などの話題作に出演。Prime Video「人間標本」、WOWOW「北方謙三 水滸伝」への出演が控えており、来年には主演映画『純愛上等！』の公開が決定。今最注目のネクストブレーク俳優。紅白歌合戦初出場が決定した話題沸騰中の5人組グループ・M!LKのメンバーとしても活動中の山中が、恋愛経験ゼロの一途すぎる小説家を演じる。

◆原作：岡田ピコ コメント

『黒崎さんの一途な愛がとまらない』がドラマ化されることになりました！

まだ夢のようですが、実写化はずっと憧れていたので本当に嬉しくて胸がいっぱいです。

この作品を見つけて企画してくださった制作関係者さま、作品に関わってくださった全ての方々、そしていつも応援してくださる読者さまのお陰でこうして夢が叶いました。心から感謝しています。

キャストさまも、豊嶋花さん・山中柔太朗さんをはじめ理想以上の素敵な皆さまばかりで、出来上がる映像を拝見するのが今から楽しみで仕方ありません…！

丁寧に作品に向き合ってドラマを作ってくださっているので、原作を読んでくださっている方にも、これから初めて触れてくださる方にも、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！

＜実写ドラマ化記念 岡田ピコ先生描き下ろしイラスト＞

◆日本テレビ プロデューサー 伊藤裕史 コメント

この度、多くの読者の皆様に愛されている『黒崎さんの一途な愛がとまらない』を映像化するにあたり、これ以上ない最高のキャスティングが実現いたしました。主演を務めていただくのは、豊嶋花さんと山中柔太朗さんです。企画の立ち上げ段階から「このお二人以外には考えられない」と、制作チーム一同、熱望していたキャストです。

豊嶋花さんについて

まず、豊嶋花さん。彼女の芝居における「説得力」と「透明感」は、若手俳優の中でも群を抜いています。子役時代から培われた確かな技術に加え、言葉を発さずとも瞳の揺らぎだけで感情を伝えるその表現力は、本作のヒロインが持つ、芯の強さと愛くるしさ、そして時に見せるコミカルな一面。それらを嫌みなく、かつリアリティーを持って体現してくれています。彼女が演じることで、キャラクターが漫画のコマから飛び出し、血の通った人間としてそこに息づいています。彼女の演技が、視聴者の皆様の心をわしづかみにすることは間違いありません。

山中柔太朗さんについて

そして、もう一人の主演、山中柔太朗さん。圧倒的なビジュアルと、その内側に秘めたミステリアスな色気。

今回演じていただく「黒崎さん」というキャラクターは、クールな外見と、その奥底にある常軌を逸したほどの一途な愛という、非常に難しい二面性を持っています。山中さんが持つ、冷ややかな視線の奥に宿る情熱的な光、そしてふとした瞬間に見せる破壊的なまでの甘さは、まさに黒崎さんそのもの。彼が演じることで、原作ファンの方々が夢見た黒崎さんが、想像を超える完成度で三次元に降臨しました。その美しさと狂おしいほどの愛に、日本中が沼落ちする覚悟をしておいてください。

豊嶋さんの「確かな演技力」と、山中さんの「圧倒的な存在感」。お二人が織りなす、あまりにも尊く、そしてどこまでも一途な愛の物語。自信を持ってお届けする、今期最高傑作です。

◆番組概要

日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト

1月6日（火）スタート 毎週火曜 24時24分〜24時54分放送 （全12話予定）

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

出演 : 豊嶋花 山中柔太朗（M!LK） ほか

原作：岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）

脚本：齊藤よう 乾なつみ

演出：川崎僚 平井淳史 森美春

音楽：はらかなこ

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘 岩倉達哉

プロデューサー：伊藤裕史 大西結衣 熊谷喜一

共同プロデューサー：礒田佳菜恵 今川広樹

協力プロデューサー：吉川恵美子

制作協力：S・D・P ヘッドクォーター AX-ON

製作著作：日本テレビ

◆原作『黒崎さんの一途な愛がとまらない』

【ストーリー】

「この10億円で、僕と結婚してください」憧れはあるけど恋愛未経験な高校2年生・小春。家の弁当店を手伝うある日、小春は謎めいた常連客・黒崎から突然のプロポーズを受ける。「好きになって頂けるように努力します」……って、何!? 黒崎さんの猪突猛進な恋心はどうにも止められない止まらない――国宝級のピュアイケメンのハイパー溺愛ラブコメディ！

【単行本最新第8巻】

《紙単行本》

『黒崎さんの一途な愛がとまらない』 8巻

発売日：2025年10月15日（水）

著者：岡田ピコ

価格：803円（税込）

発行/発売：フレックスコミックス

ISBN：9784866754628