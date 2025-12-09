豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」が、2026年1月6日（火）に放送スタート！（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化。「ドラマDEEP」史上最高のピュアラブストーリー！

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（しらせこはる）。いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（くろさきあやと）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。

おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE！恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。白瀬小春役を演じる豊嶋は、今回が日本テレビのドラマ初主演。当記事では、豊嶋のコメントを紹介！

◆主演：豊嶋花 コメント

■このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」を教えてください。

まず原作を読んだ時に、キュンキュンしすぎて、余韻で夜中まで眠れませんでした。

純粋でかわいらしくストレートな表現に、心が洗われるようですごくいいなと思いました。

■主人公・白瀬小春役への想い、印象は？

恋愛経験はないけれど、実家のお店への思いなどまっすぐで、誰が見ても魅力的なヒロインですので、それを皆さんに感じていただけるように、愛されるヒロインを目指したいと思います。

■この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

ピュアで心が癒やされる作品なので毎週心待ちにしてもらいたいです。

1人でも多くの方にお届けできるように、撮影頑張りますので、ぜひご覧ください。

※白瀬小春（しらせ こはる）・・・豊嶋花

3年前に亡くなった母が開店したおにぎり屋「しらせ」を手伝う高校2年生。

お店を切り盛りする父と2人の弟たちの世話を焼きながら、一家の主婦として家事もこなす忙しい日々を送る。

そんなある日、常連客の1人であった黒崎さんからの突然のプロポーズによって、ささやかだった毎日が目まぐるしく変わっていく！