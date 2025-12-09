7日（日）、第72回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025（全日本インカレ）の全日程が終了し、個人賞が発表された。

女子は東京⼥⼦体育⼤学が55年ぶり2回目の、男子は早稲⽥⼤学が2年ぶり11回目の優勝を果たし、幕を閉じた全日本インカレ。全試合終了後に女子の個人賞が発表された。

女子の最優秀選⼿賞には、東⼥体のアウトサイドヒッター（OH）菊⽥美優が選ばれた。決勝のMIPに輝いた東⼥体のオポジット（OP）佐藤彩夏は、ベストスコアラー賞を獲得している。その他、準優勝となった鹿屋体育大学からはキャプテンでミドルブロッカーの⼭下遥華が敢闘選⼿賞に選出された。

今大会の個人賞は以下の通り。

■全日本インカレ2025 女子個人賞

【最優秀選⼿賞】

菊⽥美優（東京⼥⼦体育⼤学）



【敢闘選⼿賞】

⼭下遥華（鹿屋体育大学）



【ベストスコアラー賞】

佐藤彩夏（東京⼥⼦体育⼤学）



【スパイク賞】

⼤平麗愛 （明海⼤学）



【ブロック賞】

尾林夏帆 （筑波⼤学）



【サーブ賞】

濱村ゆい（東京⼥⼦体育⼤学）



【レシーブ賞】

天野恋（鹿屋体育大学）



【セッター賞】

⼆宮みずき（東京⼥⼦体育⼤学）



【リベロ賞】

内澤明未（東京⼥⼦体育⼤学）