ローランド、華やかなキャバ嬢軍団に囲まれる 大胆衣装、入れ墨、ガン闘病… 個性派ぞろい
ホストでタレント、実業家のROLAND（ローランド／33）が9日、都内で行われたキャバ嬢オーディションYouTube番組『LAST CALL』制作発表会に登場。個性豊かで華やかなキャバクラ嬢軍団に囲まれた。
【動画】ローランド、成功を掴むための素質を語る「ホストやキャバ嬢、営業職ってお中元じゃない」
イベントにはローランドのほか、全国各地から集まった現役・引退したエリートのキャバ嬢10人が登場し、会場を彩った。衣装は華やかで、太ももをあらわにするミニスカートや谷間を強調するドレスなどの大胆な装いの人もいた。
そんな登壇者の個性はさまざま。背中に入れ墨が入っている人もいれば、がんの闘病の経験がある人もいて、ローランドも登壇者の話に耳を傾けていた。
ローランドは「水商売はルーツであり、出身地。かなり豪華なセットで、同じルーツで思い入れのある業界の方たちと共演できるのはうれしい」と話した。
『LAST CALL』は、業界初のキャバ嬢オーディション番組。「女性が胸を張って働ける環境をつくりたい」「夜職のイメージをアップデートしたい」との思いから生まれ、“キャバ嬢のスター誕生”を掲げている。
BACKSTAGEが制作主体となり、『学校へ行こう！』などの人気番組を手掛けたテレビプロデューサー・おちまさと氏も同社COOとして初めて手掛ける共同プロジェクトとなっている。2026年1月4日午後9時から、毎週日曜に配信する。
