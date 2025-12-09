早大は9日、都内でア式蹴球部の男女プロ内定選手の会見を行った。川崎Fに加入するMF山市秀翔（しゅうと、21）は「日本を代表するような選手になります」と宣言し、「中心選手となってW杯で優勝することが自分の夢」とビッグな野望を披露。早くも約半年後に迫る夢舞台に視線を向け、「目に見える結果を出し続けていれば可能性はある。W杯メンバーに選出されるような活躍を特別大会でしていきたい」と堂々と言い切った。

豊富な運動量と球際の強さが持ち味で、桐光学園高（神奈川）の大先輩・中村俊輔氏に憧れるレフティー。高卒でのプロ入りはかなわなかったが、「あいさつや練習に対する姿勢、メンタルの部分で成長できた」と4年間で大学屈指のボランチに進化を遂げた。野心あふれるメンタリティーも魅力。「根っからこんな感じ。常にメラメラ、ギラギラしていたい」とニヤリと笑う。

川崎Fでは既にリーグ終盤の2試合でベンチ入りした。だが出場機会はつかめず、「まだ練習からのアピールが足りない。練習で一つももミスをしないで、ゴール、アシストをしまくりたい」と足元を見つめる謙虚さも欠かさない。当面の目標は来季の開幕スタメン。「そこを目指さなかったら“なんでプロサッカー選手になったの？”と。出られる試合は全て出てアピールしたい」。向上心をむき出しにプロの世界へ踏み出す。

▼DF佐々木奈琉（なる、長崎内定）ピッチ内のレベルの高さ、サポーターの温かさ、今後のビジョンの大きさに共感して長崎に決めた。J1でスタートできることをうれしく思う。

▼MF本保奏希（ほんぼかなき、鳥取内定）1年目から試合に絡み、勝利に貢献できる選手になりたい。個人としても上にステップアップできるように頑張りたい。

▼MF森田大智（長野内定）開幕戦からスタメンを獲り、1年目からチームを勝たせてJ2、J1に上げたい。目標とするバルセロナのペドリ選手のような存在になりたい。