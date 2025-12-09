［戦後８０年 昭和百年］次代〈中〉

先の大戦では、日中戦争の期間を含めて３１０万人の日本人が死亡したとされる。

このうち２４０万人が海外で亡くなり、いまだに１１２万３０００柱の遺骨が母国に帰っていない。兵士たちの「命の証し」を収容する取り組みは続く。

「魔の海峡」

「夜でも敵潜水艦の襲撃は必至だ。海に投げ出されても銃剣は捨ててはならぬぞ」。１９４４年秋、陸軍軍曹で２０歳だった福田玲三さん（１０２）（東京都品川区）は、台湾・高雄からフィリピンのルソン島に向かう直前、仲間にそう告げられ、身震いした。

所属部隊を乗せた輸送船は、台湾―フィリピン間のバシー海峡を通過する。米潜水艦が暴れ回り、兵士の間で「魔の海峡」と恐れられた海だ。「覚悟を決めるしかなかった」

海峡の半ばに差しかかったとき、大声が響いた。「左舷、魚雷接近」――。数発の魚雷に襲われたようだ。しかし、船は右へ左へと向きを変え、難を逃れた。

バシー海峡を抜け、ルソン島西岸を進んでいたとき、木材にしがみつき漂流する日本兵たちを見た。乗っていた輸送船が沈められたらしい。救命いかだを二つ三つと投げ入れ始めたところ、船員が「だめだ。いかだは俺たちの緊急用だ」と制止した。

海に漂う約２０人の悲壮な顔を横目に、船は水しぶきを上げて進む。人影は船尾のかなたに消えた。「手を差し伸べられなかった。次は自分たちが沈められる番だと怖くなった」

沈没１０万人以上犠牲

バシー海峡は、日本と南方戦線を結ぶ重要な輸送路で、大勢の兵士や物資が行き交った。しかし戦局の悪化とともに米潜水艦が頻繁に出没し、多くの艦船が沈められた。１０万人以上が犠牲になったとも言われる。

佐賀県小城市の吉田宗利さん（８４）は２０１５年、台湾南部の高台から初めてその海を見下ろした。今もどこかで父・宗雄さんが眠る。

１９４４年１２月３０日、高雄を出港した駆逐艦「呉竹」は、輸送船団を護衛中、潜水艦の攻撃を受けた。魚雷が命中し、海中に没した。艦長だった宗雄さんは、艦と共に沈んだ。３２歳だった。

その４か月前、宗雄さんは熊本にある自宅に帰った。吉田さんは当時２歳９か月。何かを察したのだろうか、別れ際に父の手を握り、「父ちゃんについて行く」とだだをこねた。「元気でいるんだよ」。そう言った宗雄さんは名残惜しそうに何度も振り返ったという。後に家族から聞いた。

戦死公報が届いたのは４５年５月頃だ。戦死場所は「比島北方海面」で、木箱には遺骨の代わりに石が入れられていた。

戦後、吉田さんは高校教師になり、家業の寺も継いで住職となった。戦後７０年の２０１５年、有志が台湾で慰霊祭を開くことを知った。遺児としてお経を上げ、それから毎年のように現地で読経している。「あの海には多くの魂が浮かぶ。少しでも多くのご遺骨が見つかり、故郷の墓に帰る日が来てほしい」と願う。

新たな動き

バシー海峡を漂った兵士たちの遺体は、台湾南部の海岸に流れ着き、現地の住民らが埋葬したと伝わる。

高雄在住の舘（たち）量子さん（４３）は、日本兵だった台湾人から戦時中の話を聞き取ってきた。１９年、現地の高齢男性から「南部の港に停泊中の船が米軍の爆撃で沈められた」と知らされた。

数隻が沈み、周囲は火の海に。大勢の日本兵が海岸に打ち上げられ、上官らしき人が「頑張れ」と叫んで横たわる若い兵士の頬を平手で打っていた。遺体は海岸に埋められたという。

厚生労働省は、ほぼ手つかずだった台湾での遺骨収集に向け、今年９月、台湾当局と協議を行った。今後、本格実施を検討している。

舘さんは言う。「遺族は高齢化している。国のために戦って亡くなった兵士たちのため、国はスピード感を持って遺骨収集を進めてほしい」