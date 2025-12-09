MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」70回目の放送が、2025年12月16日19時より配信される。

今回は、2025年に周年イヤーを迎えたアーティストが集結するスペシャル回。ゲストには、NIGHTMARE・柩、Sadie・真緒、lynch.・葉月、BugLug・一聖というシーンを代表する4名が登場する。

NIGHTMAREは結成25周年を迎え、全国47都道府県を巡る大規模ツアー＜NIGHTMARE TOUR 回生 天下大暴走＞を敢行。神奈川・横浜BAY HALLを皮切りに全国を駆け抜け、11月9日には日本武道館公演を行った。12月28日には年内最後となる＜NIGHTMARE 2025 LAST LIVE 極東暴れ納め＞を宮城・SENDAI GIGSにて開催予定だ。

NIGHTMARE・柩

Sadieは、東京・日比谷野外音楽堂で20周年記念ライヴ＜Sadie 20th Anniversary Live『脈拍』＞を開催。節目の年にあわせて、代表曲を再構築したセルフカバーアルバム『THE REVIVAL OF MADNESS』のリリースも12月24日に控えており、原点と進化が交差する“再結成後ならではの20周年”を刻んだ一年となった。

Sadie・真緒

lynch.は結成20周年を記念したプロジェクトを展開し、＜20th Anniversary Premium Live「THE IDEAL」＞を皮切りに、アニバーサリーライブやツアーなど、多彩なアクトを重ねてきた。12月28日にはプロジェクトの集大成となる＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT『ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞を東京ガーデンシアターにて開催を控えている。

lynch.・葉月

BugLugは結成15周年を迎え、8月に日比谷野外大音楽堂で記念ワンマンを開催。現在、ミニアルバム『なまいろ。』のリリースを12月10日に控え、ワンマンツアーを展開中。節目を迎えたバンドの進化と勢いが色濃く表れた一年だった。周年イヤーを迎えた4組が揃って語り合う貴重なトークでは、どんな本音が飛び出すのか注目が集まる。

BugLug・一聖

そして、MUCC・YUKKEプロデュースによる人気コーナー「Mr.JACKが斬る！」には、Azavanaが登場。Ashmaze.のメンバーと、VIRGEで活動してきた遼が合流して結成された彼らは、始動直後から国内外で注目を集める存在だという。独自の美学とエモーション溢れるサウンドを提示するAzavanaに、Mr.JACKがどんな切り込みを見せるのか、ぜひ注目してほしい。

今回も豪華ゲストが揃った『いじくりROCKS！』。周年イヤーを駆け抜けた4名と、新ここでしか聞けないトークの数々、果たしてどんな本音が飛び出すのか──。忘れずにご覧いただきたい。