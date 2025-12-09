［戦後８０年 昭和百年］次代〈中〉

日本軍が組織的戦闘を続けた中国では、戦友らが遺骨を持ち帰った一方で、部隊が壊滅した太平洋の島々では置き去りにされた。

戦後、遺骨収集を巡る国の方針も混乱した。

熾烈な戦線

＜ジャワは天国、ビルマは地獄、死んでも帰れぬニューギニア＞。兵士らがうわさしたように、東部ニューギニアでの戦闘は熾烈（しれつ）を極めた。

豪州を拠点にする米マッカーサー将軍の攻勢を受けたニューギニアでは、総兵力１５万人の日本軍のうち１３万人が戦死したとされる。日本本土から４０００キロ離れた密林の島への補給は困難を極め、マラリアが蔓延（まんえん）する中、兵士は飢えに苦しんで死んでいった。

この地で陸軍衛生兵だった父・利雄さん（享年３０歳）を亡くした森本浩吉さん（８４）（横浜市）は「父を含め、いまだ７万６０００柱が帰らない」と語る。

当時、日本領だった朝鮮半島で生まれた森本さん。自身が１歳１か月、母・はつさんが妹を妊娠中だった１９４２年１２月に父が出征した。敗戦後、一家は利雄さんの生還を信じ、その本籍地の三重県津市に向かった。

４６年６月、戦死公報が届く。悲しみに暮れる母と妹とともに、親戚を頼って長崎県に引っ越した。母は村役場に就職。朝晩、家族でミカン箱で作った仏壇に手を合わせた。夜空を見上げたとき、母はこう言った。「あそこにお父さんがいるよ。お父さんの星が一番光ってる」

森本さんは高校卒業後、石油会社に就職した。２０００年、東部ニューギニアで慰霊巡拝が行われていると知り、０１年２月、父が倒れた北部ボイキンの地に立った。持ち帰った石を入院していた母に見せると、大切そうに握りしめ、何度もうなずき目に涙を浮かべた。母はその年の７月、８８歳で逝った。

ニューギニアに４０回以上通い、遺骨収集に取り組んできた。あるとき、住民に「モリモトって知っているか」と尋ねた。すると「知っている。ドクター」と返ってきた。別人かもしれないが、「衛生兵として現地の人の傷を消毒してあげたのかもしれない」と思った。目頭が熱くなった。

「まだ収集を続けたいが、体力に限界も感じている。戦没者の孫世代に思いを引き継ぐ時期にきている」と語る。

満州の石

長い間弔いに来られなくてごめん。立派に育ちましたよ――。渡辺忠さん（８８）（鹿児島市）は２０００年６月、父・静雄さんが３２歳で戦死した満州（現中国東北部）の小豆（あずき）山で初めて手を合わせた。「父の血と汗がしみこんでいるはずだ」。戻らぬ遺骨の代わりに、形見として荒原に落ちていた小石を拾い、持ち帰った。

静雄さんは１９４５年春、疎開先の鹿児島県鹿屋市で召集され、満州に出征した。当時７歳の渡辺さんは日の丸を振り、「勝ってくるぞと勇ましく」と軍歌を口ずさむ父を見送った。

戦後、父は帰らず、自宅を訪ねてきた戦友が最期の様子を伝えてくれた。４５年８月１４日、ソ連国境沿いの牡丹江（ぼたんこう）近くの小豆山で、ガソリンを入れたビンを抱えてソ連軍の戦車に突撃したという。

しばらくして自宅に白い箱が届いた。中に入っていたのは、戦死した日と場所が記された紙だけ。「無念の死を遂げた場所にお参りに行ってほしい」。母はそう言い残し、９１年に亡くなった。

訪問がかなったのは、定年退職後だ。小高い丘に好物だった芋焼酎とたばこを手向けると、思わず涙があふれた。現地で拾った石は、母も眠る墓に納めた。渡辺さんは「天国で母と再会できて、きっと喜んでいる」と感じている。

大和と沈む

４５年４月、沖縄に向かった戦艦「大和」は、九州南西沖で米軍機の集中攻撃を受け、撃沈された。乗組員の約９割の３０５６人が戦死した。

生存者の証言では、当時３９歳だった茂木（しげき）史朗航海長は、体を船の一部に縛り、大和と運命をともにした。

長女の汀子（ていこ）さん（８９）（愛媛県砥部町）の記憶に残るのは、優しかった父の姿だ。映画に連れて行ってもらい、おんぶされた帰り道、すれ違う軍人らが父に敬礼するのが誇らしかった。

小学３年だった４５年初め、父は何度も振り返り、自宅を出た。最後に見た父の姿だ。戦後４回の海底調査でも遺骨は見つかっていない。

汀子さんは２００６年に広島県呉市が行った洋上慰霊祭に参加。沈没場所の真上で「おとうちゃま」と手を振ると涙がこぼれた。「沈んどるから会えんけど、会いたい」

今年８月、汀子さんのもとに砂の入ったガラス瓶が届いた。かつて呉市の調査で、水深３５０メートルに沈む艦首付近の砂を採取したものだ。大和乗組員の慰霊を続ける戦艦大和会から「遺骨の代わりに」と届けられた。瓶は仏壇に置き、毎日、手を合わせている。

「場当たり的」な国の姿勢

遺骨収集に詳しい浜井和史・帝京大教授によると、１９０４年に陸軍が制定した規則で兵士の遺体は現地で火葬し、遺骨を国内に送還する原則が確立された。

しかし太平洋戦争では、各地で部隊が全滅し、遺骨を収容できないことが増えた。遺族の元には、戦地の石などが入った白木の箱が届けられるようになった。

国は５２〜５７年度、フィリピンや東部ニューギニア、ソロモン諸島などで遺骨を収集した。現地で収容した遺骨は、当該地域全員のものとみなす「象徴遺骨」の考え方を取り、遺骨収集は「一応終了」と位置づけた。

しかし６４年に海外旅行が自由化されると、遺族や戦友らが遺骨を捜し始める。国は６７〜７２年度、再び集中的に遺骨収集を行うことにした。７２年１月、グアム島に潜伏していた元日本兵、横井庄一さん（９７年死去）が見つかり、戦争への関心が高まると、国の収集計画は７５年度まで延びた。

その後も収容は続けられたが、２０１０年以降、フィリピンやロシアで外国人の遺骨を日本人として持ち帰ったとされる問題が起き、信頼が揺らいだ。

戦後長らく遺骨収集の根拠法はなく、１６年になって収集を「国の責務」とする戦没者遺骨収集推進法が成立した。現在、２９年度までを「集中実施期間」としている。

浜井教授は「国の姿勢は場当たり的で、グランドデザインがなかった。もっと主体的に動いていれば、より多くのご遺骨が帰還できたはずだ」と分析。「国策によって戦地に行かされ、命を落とした国民らに対する国の責任の取り方が問われるのが遺骨収集だ。期限を区切ることなく、一柱でも多く帰す丁寧な姿勢が求められる」と語る。

これまでに収容された遺骨は１２７万７０００柱。今後、台湾を始め、集団埋葬地が見つかった激戦地のパラオ・ペリリュー島、日米両政府が収集推進に向けて覚書を交わしたアリューシャン列島・アッツ島などで進展が期待される。一方で、反日感情が強い中国東北部や国交がない北朝鮮などでは進んでいない。

アメリカは本国へ、イギリスは現地で埋葬

米国は戦死者の遺骨を本国に帰還させることを原則としている。ワシントン郊外にある「アーリントン国立墓地」には、２度の世界大戦などで亡くなった４０万人以上の戦没者らが眠る。身元不明の戦没者をまつる「無名戦士の墓」もあり、各国の首脳が公式訪問する際に献花することが恒例となっている。

一方、英国は現地埋葬の立場だ。横浜市には第２次世界大戦中、日本軍の捕虜となり、日本の収容所で死亡した英国人兵士らの「英連邦戦死者墓地」がある。墓地は英国や豪州、カナダなどで作る委員会が管理している。

◇

先の大戦では、日中戦争の期間を含めて３１０万人の日本人が死亡したとされる。このうち２４０万人が海外で亡くなり、いまだに１１２万３０００柱の遺骨が母国に帰っていない。兵士たちの「命の証し」を収容する取り組みは続く。

◇

社会部 波多江一郎、松山支局 氷見優衣、鹿児島支局 関理一郎、編成部 望月尭之、デザイン部 藍原真由が担当しました。