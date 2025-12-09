鈴木雅之が、TVスペシャル『かぐや様は告らせたい』の新作の主題歌を書き下ろし、12月10日に配信リリースすることを発表した。

新作TVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』は、12月31日より各TV局にて放送される完全新作の1時間スペシャル。鈴木雅之は2019年、“アニソン界の大型新人”という肩書きを引っ提げて初のアニメ主題歌として「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」を発表して以来、TVアニメ『かぐや様は告らせたい』全シリーズの主題歌を担当しており、今回で5作連続での楽曲提供となる。

この新作のために書き下ろされた「アブナイキオク」は、毎作での恒例となっているデュエットパートナーに、劇中の主人公・四宮かぐやのキャラクターボイスを務める声優・古賀葵を起用。また楽曲制作陣は、作詞・作曲に水野良樹（いきものがかかり / HIROBA）、編曲に本間昭光という、『かぐや様』シリーズの鈴木の全楽曲を手掛ける鉄壁の布陣で制作されている。

◾️鈴木雅之 コメント

約3年振りに帰ってきました、“アニソン界の大型新人”鈴木雅之です。

『かぐや様は告らせたい』シリーズには2019年のアニメスタート以来、これで5作連続での主題歌提供となりました。来年古希を迎えますが、こうやって素晴らしい作品と共に歩んでいけるのは、45年歌い続けてきたことの意味を強く実感しています。最新作「アブナイキオク」のデュエットパートナーである古賀葵さんとは、「かぐや様」のイベントでも何度かお会いしていましたが、初めてレコーディングの現場を共にした今回、曲で描こうとした世界を理解し入り込んで表現してくれていた姿は流石の一言でした。3年を経た主人公二人の新たな恋の駆け引きが表現されていると思います。まずはこの曲を聴いて、年末に放送される新たな恋愛頭脳戦を一緒に楽しみに待ちましょう。

◾️古賀葵 コメント

「かぐや様は告らせたい」第1期からこれまで、オープニング主題歌という形で作品を支え彩り、一緒に歩んでくださった鈴木雅之さんと、まさか今回オープニングを歌わせて頂けるなんて！今も全身が震えています。大変嬉しく光栄なことであると共に、私にとって特別な作品のオープニングだからこそ、色んな感情が巡っています。「アブナイキオク」、収録もすごく緊張しましたが今回の作品サブタイトルにもなっている「大人への階段」も意識したり、かぐやたちのこれまでを思い浮かべながら、私にできる精一杯の想いを込めました。ぜひ、楽曲もたくさん聴いてかぐや様の世界を広げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

大晦日の放送に先駆け、「アブナイキオク」は12月10日より音楽配信サービスにて配信がスタートする。

◾️鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」 ©赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会 2025年12月10日（水）配信リリース

配信URL：https://masayukisuzuki.lnk.to/Abunaikioku ▼鈴木雅之『かぐや様は告らせたい』歴代主題歌

・第1期『ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花』

2019年2月27日リリース

配信：https://erj.lnk.to/YKziyAW ・第2期『DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理』

2020年4月15日リリース

配信：https://erj.lnk.to/Mdmjj ・第3期『GIRI GIRI feat. すぅ』

2022年6月8日リリース

配信：https://masayukisuzuki.lnk.to/tyZEwx ・特別上映版 『Love is Show feat. 高城れに』

2022年12月16日リリース

配信：https://masayukisuzuki.lnk.to/wWSsfV

◾️TVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』 ©赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会 ▼放送情報

TOKYO MX：12月31日(水)22:00〜

BS11：12月31日(水) 22:00〜

とちぎテレビ：12月31日(水) 22:00〜

群馬テレビ：1月1日(木) 00:00〜

MBS：1月2日(金)25:15〜

RKB：1月3日(土)26:35〜

TeNY：1月4日(土)26:00〜 ▼STAFF

原作：赤坂アカ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）

監督：畠山 守

キャラクターデザイン：八尋裕子

総作画監督：川上哲也・岩崎令奈

プロップデザイン：木藤貴之

美術監督：若林里紗

美術設定：平義樹弥

色彩設計：ホカリカナコ

CG監督：栗林裕紀

撮影監督：信川公哉

編集：松原理恵

音楽：羽岡 佳

音響監督：明田川 仁

制作：A-1 Pictures ▼主題歌

オープニングテーマ：鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」 ▼CAST

四宮かぐや：古賀 葵

白銀御行：古川 慎

藤原千花：小原好美

石上 優：鈴木崚汰

伊井野ミコ：富田美憂

早坂 愛：花守ゆみり

ナレーション：青山 穣 ▼公式サイト&X ※今後の最新情報は公式HP・Xにて随時お知らせいたします。

公式サイト：https://kaguya.love/

公式X：@anime_kaguya 【推奨ハッシュタグ】#かぐや様 ▼イントロダクション

「どれも懐かしくて、全てがかけがえのない大切な思い出。」 秀才たちが集うエリート校・秀知院学園

その生徒会で出会った副会長・四宮かぐやと生徒会長・白銀御行。

2人は長きにわたる恋愛頭脳戦の末、交際することに…… 月日は流れ、部屋でひとりアルバムを眺めるかぐや。

そこには、白銀や秀知院学園の仲間と過ごした思い出を収めた写真が並んでいる。 懐かしさに浸りページをめくる度、かぐやの思い出が蘇る。

