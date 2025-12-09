Mrs. GREEN APPLE（ミセス）の俳優進出が目覚ましい。NHK連続テレビ小説『あんぱん』で朝ドラデビューしたボーカル・大森元貴に続いて、キーボードの藤澤涼架がTBS『日曜劇場』に初出演することがわかった。

「来年1月からスタートする鈴木亮平さん主演のサスペンスドラマ『リブート』で、藤澤さんは、共演者のKing ＆ Prince・永瀬廉さんとともに裏組織の実行役に挑むとのことです」（芸能記者）

物語は、妻殺しの罪を着せられた鈴木演じるパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩（鈴木の二役）の顔に “リブート” する物語。

「永瀬さん演じる冬橋航はNPO法人の職員ですが、裏社会で暗躍する男・合六（北村有起哉）の部下として、悪事の実行役を務めます。藤澤さんは、そんな冬橋と行動をともにする相棒・霧矢直斗を演じます。2人は合六の命令で儀堂を監視する役回りですから、主役の鈴木さんと直接からんでいくはずです」（同）

初の『日曜劇場』、そしてなにより連ドラ初出演という快挙。Xでは、一足先に俳優として評価を得ている大森とともにミセスの新境地開拓に

《Mrs.凄いわ 何でも挑戦する心意気尊敬する》

《朝ドラ俳優と日曜劇場俳優いるミセスやば》

といった驚きの声が寄せられている。芸能プロ関係者もミセスの活躍をこう語る。

「大森さんは、今年4月公開の映画『#真相をお話しします』で俳優デビュー。デビュー作にして初主演を務めました。さらに8月からは『あんぱん』で、作曲家・いずみたくさんをモデルとした、いせたくやを熱演。そんな大森さんに続いての朗報ですから、ファンの興奮も当然でしょう」

藤澤は演技経験は少ないながらも、初めてではない。

「今年5月には『天才てれびくん』（NHK Eテレ）内のドラマコーナー『ジオ物語』で美容室の店長を演じました。当時『お芝居自体初めて』と言っているので、これが実質的な役者デビューですね。

同じく今年9月には、バカリズムさんが脚本を手がけ、山田裕貴さんが主演を務めた映画『ベートーヴェン捏造』に作曲家ショパン役で出演し、初のスクリーンデビューを飾りました。

鈴木さんは親身にアドバイスしてくれたそうですから、大いに刺激を受けたのではないでしょうか。持ち前の明るいキャラは唯一無二。ドラマ界でも引っ張りだこになるかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

残るはギタリスト・若井滉斗のみ。端正な顔立ちで恋の噂も絶えないプレイボーイだけに、岩井の俳優デビューも時間の問題だろう。来年1月1日から「フェーズ3」に突入するミセス。新たな景色を見せてくれそうだ。