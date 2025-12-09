Saucy Dogが、12月17日にリリースする9thミニアルバム『カレーライス』の収録曲「まっさら」が、12月9日18時よりラジオオンエア解

「まっさら」は、「radiko15周年記念ブランドムービー タイアップ楽曲」として公開されている映像で話題になっており、ラジオリスナーを意識して書き下ろされた楽曲となっているとのこと。TikTokや、ミュージックスタンプとしても使用できるので、ぜひ活用していただきたい。

さらに、アルバムの全曲ティザー映像も公開となっており、ジャケット写真に使われたカレーライスを作るメンバーの姿や、貴重なアルバムレコーディング風景と合わせて「カレーライス」に収録される全楽曲の一部が視聴できる。

◾️9thミニアルバム『カレーライス』 2025年12月17日（水）リリース

予約：https://saucy-dog.lnk.to/curryrice_CD

AZCS-1136 2,200円（税込） 試聴予約：https://saucy-dog.lnk.to/curryrice ▼収録曲

M1:スパイス (『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』主題歌）

M2:エデンの部屋

M3:オレンジ （第１０５回全国高校ラグビー大会テーマソング）

M4:まっさら （「radiko15周年記念ブランドムービー タイアップ楽曲」）

M5:ワンダーランド

M6:奇跡を待ってたって (映画「恋に至る病」主題歌）

M7:犬も喰わない

Bonus Track（※CD ONLY）:愛しい日々よ ◆先着予約購入特典

・Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE

オリジナルポストカード(Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE ver.)

・TOWER RECORDS全店/TOWER RECORDS ONLINE

オリジナルポストカード(TOWER RECORDS ver.)

・Amazon.co.jp

オリジナルポストカード(Amazon.co.jp ver.)

・楽天ブックス

オリジナルポストカード（楽天ブックス ver.）

一般CDショップ

オリジナルポストカード(一般CDショップ ver.) ※早期予約キャンペーン対象ショップにて早期予約期間内にご予約いただいた方には、先着予約購入特典も付与対象となります。

※先着予約購入特典には数量に限りがございますので、なくなり次第配布終了となります。

※一部のオンラインサイトやCDショップで特典が付かない場合があります。

事前にご予約されるオンラインサイト/CDショップにてご確認ください。

※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。