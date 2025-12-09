Saucy Dog、9thミニアルバム『カレーライス』より「まっさら」オンエア解禁＋アルバム全曲ティザー映像公開
Saucy Dogが、12月17日にリリースする9thミニアルバム『カレーライス』の収録曲「まっさら」が、12月9日18時よりラジオオンエア解
「まっさら」は、「radiko15周年記念ブランドムービー タイアップ楽曲」として公開されている映像で話題になっており、ラジオリスナーを意識して書き下ろされた楽曲となっているとのこと。TikTokや、ミュージックスタンプとしても使用できるので、ぜひ活用していただきたい。
さらに、アルバムの全曲ティザー映像も公開となっており、ジャケット写真に使われたカレーライスを作るメンバーの姿や、貴重なアルバムレコーディング風景と合わせて「カレーライス」に収録される全楽曲の一部が視聴できる。
◾️「エデンの部屋」
2025年11月19日（水）配信リリース
視聴：https://saucy-dog.lnk.to/edennoheya
◾️9thミニアルバム『カレーライス』
2025年12月17日（水）リリース
予約：https://saucy-dog.lnk.to/curryrice_CD
AZCS-1136 2,200円（税込）
試聴予約：https://saucy-dog.lnk.to/curryrice
▼収録曲
M1:スパイス (『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』主題歌）
M2:エデンの部屋
M3:オレンジ （第１０５回全国高校ラグビー大会テーマソング）
M4:まっさら （「radiko15周年記念ブランドムービー タイアップ楽曲」）
M5:ワンダーランド
M6:奇跡を待ってたって (映画「恋に至る病」主題歌）
M7:犬も喰わない
Bonus Track（※CD ONLY）:愛しい日々よ
◆先着予約購入特典
・Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE
オリジナルポストカード(Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE ver.)
・TOWER RECORDS全店/TOWER RECORDS ONLINE
オリジナルポストカード(TOWER RECORDS ver.)
・Amazon.co.jp
オリジナルポストカード(Amazon.co.jp ver.)
・楽天ブックス
オリジナルポストカード（楽天ブックス ver.）
一般CDショップ
オリジナルポストカード(一般CDショップ ver.)
※早期予約キャンペーン対象ショップにて早期予約期間内にご予約いただいた方には、先着予約購入特典も付与対象となります。
※先着予約購入特典には数量に限りがございますので、なくなり次第配布終了となります。
※一部のオンラインサイトやCDショップで特典が付かない場合があります。
事前にご予約されるオンラインサイト/CDショップにてご確認ください。
※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。
◾️＜Saucy Dog DOME LIVE 2026＞
2026年1月4日（日） 京セラドーム大阪
開場：14:00 開演：16:00