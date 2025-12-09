8日夜、青森県で震度6強を観測した大地震。大きな揺れに加え、沿岸部を津波が襲いました。膝下程度の高さでも命に関わる津波の恐ろしさとは…



気象庁会見：

「全国で震度6強以上を観測したのは、2024年1月1日の石川県能登地方の地震、それ以来となっております」



8日夜11時過ぎ、青森県東方沖を震源とする地震があり、八戸市では震度6強を観測しました。



震源地に近い沿岸部で発表されたのは、高い所で3メートルの津波の可能性がある津波警報でしたが…





実際に押し寄せたのは、最大で岩手県・久慈港の70センチの津波となりました。

ただ、避難行動学の専門家は、想定より低かったとしても、津波を侮ってはいけないと話します。



金沢大学・青木 賢人 准教授：

「基本的には津波に遭遇してはいけない。津波の水をかぶってはいけない」



これは、30センチの津波を想定した実験映像。



一見、それほどの威力には見えませんが…

成人男性でも足をとられ、体が横倒しとなる結果に。



金沢大学・青木 賢人 准教授：

「大人であっても、膝丈の津波が来れば、立っていることはできないということになります。一緒に瓦礫であったり、船だったりっていうものが一緒に流れてくることになりますので、そうしたものに巻き込まれたら、まず助かりません」



その上で専門家は、命を守る行動を取るよう呼び掛けます。



金沢大学・青木 賢人 准教授：

「警報が出ようが出なかろうが、大きな揺れを感じたら速やかに高いところへ、その思いは忘れずに持っておいていただけるといいなと思います」



能登半島地震からまもなく2年。



石川県内の沿岸部でも、いつ来るか分からない津波に備えが必要です。