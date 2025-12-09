能登半島地震で損傷の石川・輪島高校 仮設校舎が完成し授業開始 仕切りで別授業の“窮屈な学校生活”から解放
能登半島地震で校舎の大部分が損傷し、安全が確認された一部の建物で授業を行っていた輪島高校。グラウンドに仮設の校舎が完成し、9日から授業が始まりました。
グラウンドの一角に建てられた仮設の校舎。
「おはようございまーす」
生徒たちが次々と、登校してきました。
去年元日の地震で被害を受け、去年秋に行われた調査で3棟のうち2棟に基礎の損傷が見つかり、無事だった1棟で全校生徒が授業を行っていました。
生徒は：
「パソコン室で(授業を)受けていたので、普通の教室で受けれていい」
「教室とか前まで、半分しか使えなかったので変な気持ち」
1つの教室に仕切りを入れて、別々の授業をするなど、ぎゅうぎゅう詰めの学校生活が続いていました。
さらに、水道・ガスが使えず、できなかった実験もこの仮設校舎ではできるように…
輪島高校・髙橋 潤哉 教頭：
「玄関に入ってくる生徒の笑顔が先週までとは違って、晴れやかに感じました。輪島での仮設校舎の任務を終えたら、違う土地での利用も考えられるので、大切に使ってほしい」
被災した校舎の修理のめどは立ってませんが、ようやく窮屈な学校生活から解放された生徒たちには、晴れやかな笑顔が広がっていました。