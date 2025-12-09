新たな物価高対策です。石川県は9日、医療機関や福祉施設への支援として、36億円余りを12月の補正予算案に追加提案しました。



石川県・馳 浩 知事：

「緊急支援として医療機関や福祉施設に対して、賃上げ・物価高に対する負担軽減を行うもの」



石川県が補正予算案の柱に据えた40億円規模の物価高対策。9日、新たに36億円余りが追加提案されました。



これにより補正予算案の累計は約125億円に。





今回の増額は、国からの予算化の要請を受け実施されるもので、石川県内の医療機関や高齢者・障がい者福祉施設に支援金が支給されます。

主な内容としては、病床数に応じた医療機関への補助として、入院設備のある診療所に一床あたり8万5千円を支給。



賃上げに取り組む福祉施設への補助として、介護・障害福祉施設で働く職員1人当たりに対し、月1万円を支給することなどが盛り込まれています。



石川県・馳 浩 知事：

「間に合ってよかったと、とても大事なことだと思います。本当に物価高で電気代、人件費高騰している中で、診療報酬の改定を待つことなく、すぐに対応すると」



今回の追加提案分を盛り込んだ12月補正予算案は、今月19日に閉会する石川県議会で採決されるということです。