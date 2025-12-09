timeleszが、Netflixにて2026年1月9日より世界独占配信する「timelesz project -REAL-」VOL1のティザー映像を解禁した。

映像の冒頭で菊池風磨は、「ここから“timelesz”というグループをどれだけチョイスしてもらえるか。本当のオーディションが始まった」と語り、その言葉には本シリーズで描かれる timeleszの挑戦と覚悟が凝縮されているという。VOL1は全4話で、最終審査直後から8人体制となって初めて挑むアリーナツアーの裏側に完全密着。そして、年末のドーム公演を見据えたさらなるスキルアップのため、メンバーは自ら課題を掲げ“武者修行の旅”へと出発。その旅の第一弾として、松島聡・橋本将生・猪俣周杜は日本を飛び出し、ロサンゼルスでのダンス修行を敢行。そこで彼らが目の当たりにしたものとは--。

さらに、本編配信に先駆けて12月17日に発売される『timelesz project -AUDITION- Special Edition『軌跡』』では、8人体制に至るオーディションの未公開映像が、メンバー自身の振り返りによるビジュアルコメンタリーとともに収録されている。審査を行うメンバーとして、候補生として、オーディション当時の苦悩や葛藤を知ることで、現在の挑戦に込められた想いがより深く伝わる内容になっているとのことだ。

◾️「timelesz project -REAL-」 Netflixで世界独占配信

VOL1：2026年1月9日（金）全4話

VOL2：2026年2月15日（日）全6話

◾️『timelesz project -AUDITION- Special Edition『軌跡』』 発売日：2025年12月17日（水）※本編の収録内容は初回限定盤・通常盤、共通。 ・初回限定盤【OVXT-19005 / OVBT-19005】

(Blu-ray/DVD＋グッズ)：9,570円（税込）

※タイプロパーカー同梱。※受注生産限定商品。

・通常盤【OVXT-11005 / OVBT-11005】

Blu-ray/DVD：3,850円（税込）