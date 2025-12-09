蒼井翔太が、デジタルシングル「Endless You」を2026年1月7日に配信リリースすることを発表した。

本作は2026年1月より放送開始のTVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』のエンディングテーマで、自身も主人公“アルバ”の最推しである義兄“オルシス”役で出演することが発表されている。推しへの愛情とひたむきさ、心のときめきを綴った歌詞とキラキラしたサウンドが蒼井翔太の澄んだハイトーンボイスとマッチしたポップチューンで、作品ファンのみならず、“推し”を愛する全ての方へ捧げる楽曲に仕上がったとのことだ。

©朝陽天満・辻本嗣・アルファポリス/「最推し」製作委員会

さらに本日、「Endless You」を使用したアニメのティザー映像も公開された。アニメの世界観とリンクしたエンディングテーマとなっているので、ぜひチェックしてほしい。

◾️デジタルシングル「Endless You」 2026年1月7日（水）配信リリース

※TVアニメ「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」エンディングテーマ

作詞:leonn,渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

作曲:渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

編曲:渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

◾️TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』 ©朝陽天満・辻本嗣・アルファポリス/「最推し」製作委員会 ▼INTRODUCTION

貧乏貴族の息子に転生していたアルバ。母が再婚した公爵家で紹介された義兄は、前世の「最推し」であるオルシスだった。「俺って最推しの義弟になったの!?」 と喜んだのも束の間、愛する義兄の笑顔が失われる原因が自分にあることを思い出し…!?迫りくる運命を避けるため、そして最推しを愛で続けるため、 転生愛され令息が、全力で運命を捻じ曲げる！シリーズ累計17万部を突破した人気作が送る、あったかほのぼの異世界転生ボーイズライフ！ ▼CAST

アルバ：村瀬歩 オルシス：蒼井翔太 ハルス：辰守伶郎 フローロ：鳥越まあや ブルーノ：広瀬裕也 ▼ONAIR

・TV：tvk（テレビ神奈川）にて、1月6日(火)より毎週火曜日21時55分〜放送

・STREMING：

Prime Videoにて1月3日(土)より毎週土曜日22時〜国内最速先行配信

その他配信プラットフォームでは1月6日(火)より毎週火曜日22時以降、順次配信開始 公式サイト：https://animationid.com/saioshi/

公式X：https://x.com/BALOON_project

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BALLOON.project

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@balloonpj

ティザーPV：https://www.youtube.com/watch?v=kH6Yrpboous ◾️デジタルシングル「薺」

配信：https://shouta-aoi.lnk.to/nazuna ▼「薺」Mカード発売決定

発売日：2025年12月24日（水）

定価：￥2,000（税込）

収録内容：「薺」フルサイズ楽曲/「薺」Music Video/「薺」Music Video Making Movie

詳細：https://shouta-aoi.jp/news/?id=1522

◾️＜蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments＞ Day1：2026年1月17日（土）15:00開場 16:00開演

Day2：2026年1月18日（日）14:00開場 15:00開演

会場：立川ステージガーデン ▼チケット情報

※機材席開放につき、一般席・注釈付き指定席 追加販売中

イープラス：https://eplus.jp/shouta-aoi2026/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/shouta-aoi-orch26/ 全席指定 一般：11,000円

注釈付き指定席：9,900円 特設サイト：https://www.shouta-aoi-sp.jp/2026_moments/