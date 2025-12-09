8年半ぶり来日のジョニー・デップ、ゴジラとの記念写真に反響
8年半ぶりの来日を果たし、東京コミコンほか、自身の監督作『モディリアーニ！』のジャパン・プレミア、没入型アート展「A Bunch of Stuff - Tokyo」の記者会見に登場しては大波乱を呼んだジョニー・デップ。スケジュールの合間には新宿東宝ビルのゴジラを訪問したようで、インスタグラムで記念写真を披露し、反響を呼んだ。
【写真】ゴジラと対峙するジョニー・デップ
ジョニーは日本時間12月6日、インスタグラムを更新し「東京でジョニーが新しい友達と出会った」とコメント。新宿歌舞伎町のランドマークとして知られる新宿東宝ビルの実物大“ゴジラヘッド”の下で撮影した写真を公開した。
投稿には、大きな口の下でポーズを取る写真のほか、ギターを手にしたポーズなど、数枚の写真が添えられた。
今回の来日では、『モディリアーニ！』のジャパン・プレミアや、自身の没入型アート展の内覧会及び記者会見、東京コミコン2025への参加など、精力的に活動を行ったジョニー。一方で、いずれのイベントにも遅れて到着したことが伝えられ、東京コミコンではサイン会・撮影会の進行が約5時間も押すなど、“大物ぶり”が話題に。
そんなジョニーとゴジラのコラボショットには、ネット上で「ジョニーデップ、ゴジラに会いに行ったんだ！」「ジョニー・デップ、新宿でゴジラとご対面」「ジョニー・デップが東京でゴジラと記念撮影してる」「偉大な2人」「古き良きゴジラ」「ジョニーさんもゴジラがお好きですか!!!! 嬉しすぎます」などと反響が寄せられている。
引用：「ジョニー・デップ」インスタグラム（＠johnnydepp）
