人気漫画『黒崎さんの一途な愛がとまらない』、豊嶋花＆M！LK・山中柔太朗W主演でドラマ化 恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐ新感覚ラブコメ
豊嶋花と山中柔太朗（M！LK）がダブル主演するドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）が、2026年1月期に放送されることが決定した。
【写真】原作・岡田ピコによる実写ドラマ化記念イラスト
本作は、おにぎり屋で働く女子高生×恋に不器用な天才小説家による、突拍子もないプロポーズから幕を開ける猪突猛進ラブストーリー。恋愛経験ゼロのピュアなふたりが織りなす、ポップで甘く、思わず笑顔がこぼれる新感覚ラブコメディだ。原作はフレックスコミックスで累計80万部を突破した人気漫画。
父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生・白瀬小春。いつものように“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた──そのとき。「この10億円で、僕と結婚してください」。え？ あまりに突然すぎて、手が止まる。
思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?
ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。そして、その予測不能なアプローチに、小春は少しずつ心を揺さぶられていく。
白瀬小春役を演じるのは、豊嶋花。子役として幼少期から活躍し、キャリアを積んできた若手実力派俳優だ。2021年放送の『大豆田とわ子と三人の元夫』では主人公の娘役を演じ、一躍注目を集めた。近年では、Netflix映画『新幹線大爆破』、『なんで私が神説教』などの話題作に出演し、今回ついに日本テレビドラマ初主演を務める。
豊嶋は「恋愛経験はないけれど、実家のお店への思いなどまっすぐで、誰が見ても魅力的なヒロインですので、それを皆さんに感じていただけるように、愛されるヒロインを目指したいと思います」と意気込みを語った。
一方、黒崎絢人役を演じるのは山中柔太朗。俳優として映画『あたしの！』『君がトクベツ』などの話題作に出演し、Prime Video『人間標本』、WOWOW『北方謙三 水滸伝』への出演も控える。来年には主演映画『純愛上等！』の公開も決定しており、今最注目のネクストブレーク俳優だ。また、紅白歌合戦初出場が決定した話題沸騰中の5人組グループ「M!LK」のメンバーとしても活動しており、そんな彼が恋愛経験ゼロの一途すぎる小説家を演じる。
山中は「本当にピュアなラブストーリーを演じられるのはすごく幸せなことで、大切に演じていきたいです。老若男女みんなが見られる作品ですので、ぜひ楽しみにしていただけるとうれしいです！」と期待を込めた。
ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』は、日本テレビ系にて2026年1月6日より毎週火曜24時24分放送。TVer、Huluにて毎話放送後配信。
※豊嶋花、山中柔太朗ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■主演：豊嶋花
──このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の感想を教えてください。
まず原作を読んだ時に、キュンキュンしすぎて、余韻で夜中まで眠れませんでした。純粋でかわいらしくストレートな表現に、心が洗われるようですごくいいなと思いました。
──主人公・白瀬小春役への思い、印象は？
恋愛経験はないけれど、実家のお店への思いなどまっすぐで、誰が見ても魅力的なヒロインですので、それを皆さんに感じていただけるように、愛されるヒロインを目指したいと思います。
──この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
ピュアで心が癒やされる作品なので毎週心待ちにしてもらいたいです。1人でも多くの方にお届けできるように、撮影頑張りますので、ぜひご覧ください。
■主演：山中柔太朗
──このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の感想を教えてください。
原作を読んで、本当に面白くてピュアですごく心に響くストーリーで、これを本当に僕がやるのか！と、少し不安に駆られました（笑）。
──主人公・黒崎絢人役への思い、印象は？
最初はちょっと変な人だなというところから始まって、気がつけば一途で良い人だということが分かるので、最初の怪しさと、その後の魅力的な部分をどう表現したら良いのか？ 考えています。
──この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
本当にピュアなラブストーリーを演じられるのはすごく幸せなことで、大切に演じていきたいです。老若男女みんなが見られる作品ですので、ぜひ楽しみにしていただけるとうれしいです！
■原作：岡田ピコ
『黒崎さんの一途な愛がとまらない』がドラマ化されることになりました！ まだ夢のようですが、実写化はずっと憧れていたので本当に嬉しくて胸がいっぱいです。
この作品を見つけて企画してくださった制作関係者さま、作品に関わってくださった全ての方々、 そしていつも応援してくださる読者さまのお陰でこうして夢が叶いました。心から感謝しています。 キャストさまも、豊嶋花さん・山中柔太朗さんをはじめ理想以上の素敵な皆さまばかりで、 出来上がる映像を拝見するのが今から楽しみで仕方ありません…！
丁寧に作品に向き合ってドラマを作ってくださっているので、原作を読んでくださっている方にも、これから初めて触れてくださる方にも、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！
■日本テレビ プロデューサー：伊藤裕史
この度、多くの読者の皆様に愛されている『黒崎さんの一途な愛がとまらない』を映像化するにあたり、これ以上ない最高のキャスティングが実現いたしました。主演を務めていただくのは、豊嶋花さんと山中柔太朗さんです。企画の立ち上げ段階から「このお2人以外には考えられない」と、制作チーム一同、熱望していたキャストです。
──豊嶋花について
まず、豊嶋花さん。彼女の芝居における「説得力」と「透明感」は、若手俳優の中でも群を抜いています。子役時代から培われた確かな技術に加え、言葉を発さずとも瞳の揺らぎだけで感情を伝えるその表現力は、本作のヒロインが持つ、芯の強さと愛くるしさ、そして時に見せるコミカルな一面。それらを嫌みなく、かつリアリティーを持って体現してくれています。彼女が演じることで、キャラクターが漫画のコマから飛び出し、血の通った人間としてそこに息づいています。彼女の演技が、視聴者の皆様の心をわしづかみにすることは間違いありません。
──山中柔太朗について
そして、もう一人の主演、山中柔太朗さん。圧倒的なビジュアルと、その内側に秘めたミステリアスな色気。今回演じていただく「黒崎さん」というキャラクターは、クールな外見と、その奥底にある常軌を逸したほどの一途な愛という、非常に難しい2面性を持っています。山中さんが持つ、冷ややかな視線の奥に宿る情熱的な光、そしてふとした瞬間に見せる破壊的なまでの甘さは、まさに黒崎さんそのもの。彼が演じることで、原作ファンの方々が夢見た黒崎さんが、想像を超える完成度で3次元に降臨しました。その美しさと狂おしいほどの愛に、日本中が沼落ちする覚悟をしておいてください。
豊嶋さんの「確かな演技力」と、山中さんの「圧倒的な存在感」。お2人が織りなす、あまりにも尊く、そしてどこまでも一途な愛の物語。自信を持ってお届けする、今期最高傑作です。
