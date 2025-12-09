テスコム電機は、髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑える低温風のケアモードを搭載した「マイナスイオンヘアドライヤーTD461A」および「プロテクトイオンヘアドライヤーTD561A」を2025年12月上旬より発売します。

記事のポイント 髪にやさしい低温風のケアモードを搭載したドライヤー。マイナスイオンやプロテクトイオンの働きで静電気を抑え、髪のツヤをアップします。レバーを押すだけでコンセントから抜けるラク抜きプラグが便利！

「マイナスイオンヘアドライヤーTD461A」は、髪の広がりの一因となる静電気をマイナスイオンで低減し、髪のツヤをアップします。「プロテクトイオンヘアドライヤーTD561A」は、髪をやさしくいたわるプロテクトイオンを搭載。プラスとマイナスのイオンを同時に放出し、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。

2機種の共通の特徴として、大風量の2.0㎥/分と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元から素早く乾かせます。速乾性が約12.5%アップし、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。

↑大風量で髪をすばやく乾かします。

髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑える低温風のケアモードを搭載。独立スイッチのため、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。

毎日使うことを考えた軽量デザインで、500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計でヘアドライも快適です。

お掃除しやすいインレットは簡単にお手入れができ、いつでもきれいに保てます。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。

どちらの機種も、やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したダークネイビー・ブルーグレー・ピンクの3色展開です。

テスコム電機 「マイナスイオンヘアドライヤーTD461A」「プロテクトイオンヘアドライヤーTD561A」 発売日：2025年12月上旬 オープンプライス

